Уильям Браудер во время выступления в Сенате США.

16 ноября 2009 г. в Матросской Тишине (Москва) скончался адвокат и специалист по налоговым делам и аудиту Сергей Магницкий. Американские СМИ тут же принялись утверждать, что у него были улики на государственные власти, и он был замучен «режимом».

Закон Магницкого

Смерть Магницкого положила конец расследованиям по делу, которое велось против него российским министерством Юстиции. Миллиардер Уильям («Билл») Браудер заявляет в Вашингтоне, что налоговый консультант мог доказать, как российские власти выкрали у него 3 миллиарда долларов. Вопреки ходатайствам банка Goldman Sachs, Конгресс США, будучи уверенным в том, что полностью разобрался в этом деле, принимает в 2012 г. закон о наложении санкций на лиц, подозреваемых в убийстве адвоката. Банк, не веря информации парламентариев, нанимает компанию лоббистов Duberstein Group, чтобы воспрепятствовать принятию этого закона [1].

В 2016 г. Конгресс распространяет действие Закона Магницкого на весь мир, вынудив президента налагать санкции против всех лиц и всех государств, которые нарушают право частной собственности. Президенты Обама и Трамп подчиняются и включают в санкционный список двадцать лиц, среди которых президент Чечни Рамзан Кадыров.

Оба эти закона наделяют США правом защитника частной собственности, которое они присвоили себе во время холодной войны, хотя коммунистического соперника больше не существует.

Две версии «Дела Магницкого»

В ответ на решение Конгресса российская Дума принимает закон о запрете усыновления российских детей американскими семьями и осуждает американские власти в легализации пыток (закон Димы Яковлева по имени российского мальчика, погибшего из-за небрежности его родителей). Президент Путин подписывает этот закон в 2013 г. и запрещает въезд на российскую территорию бывшему вице-президенту США Дику Чейни.

«Дело Магницкого» на этом могло бы закончиться. Оно никак не связано с «делом Ходорковского», используемого НАТО для обвинения России во вмешательстве в западные демократии путём дезинформации [2]. К тому же генеральный прокурор России опровергает заявления Уильяма Браудера, сделанные им в Конгрессе.

Согласно Уильяму Браудеру компания Hermitage Capital инвестировала в Россию, в частности в Газпром. В ней он обнаружил крупные хищения и пытался предупредить Кремль. Тем временем его визу аннулируют. Затем его российские компании обкрадываются подполковником оперативно-разыскной части министерства внутренних дел Артёмом Кузнецовым. Последний забрал у него свидетельства о праве собственности во время обыска и переоформил их на нового собственника. Адвокат Сергей Магницкий, который сообщил о взятках, был арестован, подвергнут пыткам и, в итоге, скончался в тюремной камере. После этого подполковник Артём Кузнецов и его « шеф» Дмитрий Клюев перевели 3 миллиарда украденных долларов в кипрский банк. Это классический способ мошенничества, используемого российской мафией при поддержке Кремля [3].

Это изложение напоминает седьмую серию телесериала «Хоумленд», транслируемого по каналу Шоутайм.

Наоборот, по версии генпрокурора России Юрия Чайки, Уильям Браудер незаконно присвоил 133 миллиона акций Газпрома через подставных лиц на имя братьев Зифф. При этом Браудер не просто не заплатил 150 миллионов долларов налогов - само приобретение части жемчужины российской экономики было незаконным. Юрист Сергей Магницкий, который разработал схему другого мошенничества для того же Браудера, был арестован и в тюремной камере умер по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности [4].

Отделить правду от лжи в этих версиях невозможно. Тем не менее, сегодня признаётся, что Сергей Магницкий был не просто адвокатом, а юристом, работавшим на компании Уильяма Браудера. И он не расследовал дела по хищениям средств, Браудер использовал его для разработки финансовых схем, которые позволяли не платить налоги на прибыль в России. Они оба придумали, например, использовать в качестве подставных лиц психически неполноценных людей, которые по закону освобождаются от уплаты налогов. Браудер постоянно уклонялся от уплаты налогов, и с этой целью он десять лет прожил в России по туристической визе, затем отказался от американского гражданства и приобрёл британское.

Указанное может быть поставлено Уильяму Браудеру в вину, и оно согласуется с обвинениями прокурора Чайки. В этих условиях принятие Конгрессом закона Магницкого кажется, по меньшей мере, безрассудным, если только эта операция предусматривала не защиту частной собственности, а была очередной нападкой против России [5].

Лидер российской оппозиции на службе у Браудера

Наряду с «Национальным фондом демократии» Браудер щедро финансирует дела молодого юриста Алексея Навльного. Американский посол Майкл Макфолл в 2010 г. направляет этого молодого человека в 2010 г. на учёбу в Йельском университете. После этого он создаёт антикоррупционный фонд, цель которого состоит в оправдании махинаций Браудера и обвинении президентской администрации.

Став лидером политической оппозиции, Навальный со своим фондом выпускает первый фильм, обвиняющий семью прокурора Чайки в коррупции. И хотя фильм на первый взгляд кажется убедительным, никаких доказательств в подтверждение упоминаемым фактам в нём нет.

Затем Навальный заказывает второй документальный фильм по «делу Магницкого» одному оппозиционно настроенному российскому журналисту. Однако последний во время расследования повернулся против своего заказчика, о чём было рассказано по российскому телевидению.

Шпик и посол на службе у Браудера

Дело доходит до того, что Уильям Браудер использует в своих целях бывшего (1990-93 г.) агента МИ6 Кристофера Стила и бывшего (2012-14 г.) посла в Москве Майкла Макфолла.

Кристофер Стил от имени МИ6 в 2006 г. обвинил президента Путина в том, что он лично отдал приказ об отравлении полонием Александра Литвиненко. В 2006 г. он на частной основе работал на Демократическую партию США. В это время он составляет ставшее известным досье, обвиняющее кандидата Дональда Трампа в том, что он попал под влияние российских спецслужб [6]. Это голословное обвинение было выдвинуто сразу после саммита в Хельсинки. В 2018 г. Стил в качестве консультанта МИ6 обвиняет Владимира Путина в отравлении газом «новичок» Сергея Скрипаля.

Русский ответ

В 2016 г. во время президентской кампании в США российский генпрокурор Юрий Чайка пытается убедить конгрессмена Дейна Рорабейкера, поддерживающего российские позиции на международной арене, в правильности своей версии по делу Браудера и Магницкого. Затем российский адвокат Наталья Весельницкая встречается с сыном и зятем кандидата Дональда Трампа и информирует их о том, что часть денег Браудера была направлена на поддержку избирательной кампании Хиллари Клинтон [7].

Впоследствии Умильям Браудер станет главным источником информации по делу о российском вмешательстве в «американскую демократию», которое было поручено вести спецпрокурору Роберту Мюллеру. До своего назначения на пост директора ЦРУ Мюллер, который официально с ЦРУ не сотрудничал, был назначен ответственным по делу о теракте над Локерби, вину за который он возложил на Муамара Кадафи. Заметим, что Ливия никогда не признавала своей причастности к этому делу, хотя согласилась выплатить компенсацию жертвам этой трагедии. А шотландские власти установили, что фрагменты взрывного устройства, найденные на месте катастрофы, были подброшены ЦРУ для обвинения Ливии. Мюллер использовал встречу команды Трампа с Натальей Весельницкой в качестве «доказательства» связи Дональда Трампа с российскими спецслужбами.

Наталья Весельницкая представляет в США интересы многих российских жертв Браудера. В 2014 г. она была допрошена по делу о компаниях, которых Браудер обвиняет в связях с «шефом» Дмитрием Клюевым. Тогда она подняла вопрос о том, как работник секретариата безопасности (Homeland Security) Тодд Хайман мог передать юридический документ без проверки правомерности его использования.

Момента истины не будет

Во время саммита в Хельсинки президент Владимир Путин предложил американскому коллеге разрешить американским следователям допросить российских служащих, подозреваемых во вмешательстве в президентскую кампанию США, при условии, что российские следователи смогут допросить подозреваемых в США. Трамп пока ответа не дал.

Тем не менее, когда служба прокурора Юрия Чайки передала список свидетелей для допроса, Вашингтон встал на дыбы. В нём кроме британцев Уильяма Браудера и Кристофера Стила, предлагается заслушать посла Майкла Макфолла, адвоката Джонатана Винера, исследователя Дэвида Крамера и, наконец, агента Тодда Хаймана.

Джонатан Винер в 90-х годах был ответственным от госдепа по делу Локерби. Он личный друг Кристофера Стила, доклады которого он на протяжении десяти лет передавал неоконсерваторам [8].

Во время первого мандата Буша мл. Дэвид Крамер играл важную роль в управлении системой пропаганды Госдепа и агентами, действовавшими в Восточной Европе и России. Проработав в различных аналитических центрах, он становится президентом Фридом Хауз (Дом Свободы) и ведёт кампанию по делу Магницкого. Сегодня он занимает должность исследователя в институте Джона Маккейна.

И если до сих пор ничто не позволяло отдать предпочтение версиям Браудера или Чайки, истина не заставит себя долго ждать. Не исключено, что российское вмешательство – ничто иное как дезинформация, тогда как реальным является американское вмешательство (как через Газпром, так и через Алексея Навального).

В контексте враждебного настроя Вашингтона к России президент Трамп вынужден отклонить предложение Владимира Путина.