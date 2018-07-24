«Вы напали на нашу демократию. Мы не заинтересованы в ваших опровержениях закоренелых игроков и любителей риска. Если вы будете настаивать на этом поведении, мы будем считать его военным актом»: так Трамп должен был сказать Путину на Хельсинкском саммите.

Так считает Томас Фридман, известный редактор New York Times, утверждая, что российский президент «напал на НАТО, фундамент международной безопасности, дестабилизируя Европу и подвергшей бомбордировке тысячи сирийских беженцев, что привело их к бегству в Европу в поиске спасения».

Затем он обвиняет президента Соединенных Штатов в том, что тот «изменил принесенной присяге Конституции США» и «является представителем российской разведки» либо интерпретирует эту задачу.

То, что Фридман выражает провокационным языком, является позицией мощного внутреннего международного фронта (в котором именно Нью-Йорк Таймс является одним из главных источников коммуникации), выступающего против американо-российских переговоров, которые должны продолжиться последующим приглашением Путина в Белый дом.

Однако здесь наблюдается одна существенная разница.

Между тем пока переговоры еще не привели к существенным результатам, противостояние переговорам выражается не только на словах, но прежде всего конкретными действиями, а именно: акцинтируя внимание общественности на расслабляющую атмосферу Хельсинкского саммита, военная планетарная система Соединенных Штатов активизирует свои военные приготовления от Атлантики до Тихого океана:

После того, как в Антверпен прибыла американская бронетанковая бригада с сотней танков и тысячей военных автомобилей, в Роттердам прибыла воздушная бригада США с 60 боевыми вертолетами.

Эти и другие силы США / НАТО развернуты вблизи российской территории в рамках операции Atlantic Resolve, запущенной в 2014 году против так называймой «российской агрессии». В антироссийской операции Польша запросила о постоянном присутствии на ее территории американского бронетанкового подразделения, предлагая ежегодные выплаты от 1,5 до 2 миллиардов долларов.

В то же время НАТО увеличивает подготовку и вооружение войск в Грузии и на Украине, которые являютчя кандидатами в члены Альянса на границе с Россией.

Между тем, Конгресс США принимает со всеми почестями Адри Паруби, основателя Национал-социалистической партии по образцу Национал-социалистической партии Адольфа Гитлера, главы неонацистских военизированных групп, нанятых НАТО в путче на площади Майдан (Украина).

Командование НАТО Лаго Патрия (JFC Неаполь) - по приказу американского адмирала Джеймса Фогго, главно-командующим морскими силами ВМС США в Европе и Африке полном разгаре организация крупных военных учений Trident Juncture 18, в котором участвуют 40 000 солдат, 130 самолетов и 70 военных кораблей из более чем 30 стран. Включая таких партнеров НАТО как Швеция и Финляндия.

Учения, которые пройдут в октябре в Норвегии и в прилегающих морях с симуляцией сценария «коллективной обороны», очевидно, против так называемой «российской агрессии».

В Тихом океане командованием США проводятся крупные военно-морские учения Rimpac 2018 в период с 27 июня по 2 августа - организованые и управляемые UsIndoPacom, охватывающим Индийский и Тихий океаны - с участием 25000 моряков и морских пехотинцев, более 50 кораблей и 200 боевых самолетов.

Учение, в которых также участвуют Франция, Германия и Великобритания, явно направлено против Китая, страна которую адмирал Фил Дэвидсон, командующий UsIndoPacom, называет «большой конкурентной силой, подрывающей международный порядок и сокращающей доступ США к региону и позиционированию США как основного гегемона».

Когда Трамп встретится с президентом Китая Си Цзиньпин, Фридман обвинит его в потворстве не только русским, но и китайцам.