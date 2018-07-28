Хотя Алекссандра Беналла всегда всегда можно было видеть среди сопровождающих президента Республики лиц, он не отвечал за его безопасность. Тогда каковы его обязанности?

Кто такой Александр Беналла?

Дело Беналла, о котором впервые упоминается в Le Monde, позволило привлечь внимание к тому, что происходит за кулисами Елисейского дворца. Сотрудник Эммануэля Макрона оказывается банальным проходимцем, который переодевшись в полицейского, с рацией в руках, во время первомайской демонстрации мутузит демонстрантов. По словам префекта Мишеля Дельпюэша он пользовался «нездоровыми приятельскими отношениями». По данному факту назначено судебное расследование. Аналогичную проверку проводит Генеральная инспекция Национальной полиции.

Оказывается, этот пройдоха никто иной, как «заместитель директора администрации президента Республики». Он не раз сопровождал своего патрона как во время официальных, так и личных встреч, и у него были вторые ключи от его загородной резиденции. Ему было выдано (кем?) удостоверение на право постоянного ношения оружия. У него был пропуск в зал заседания Национальной ассамблеи, дипломатический паспорт и допуск к секретным документам (на каком основании?).

Согласно профсоюзам полицейских, давших показания под присягой парламентской Миссии по информации, этот приближённый к президенту проходимец наводил на полицейских «страх». Он без колебаний угрожал и отдавал приказы высокопоставленным чинам из полиции и жандармерии. Он приходил на собрания в министерство внутренних дел и префектуру полиции в сопровождении шпиков. Это он набирал охранников в Елисейский дворец, хотя в администрации президента это отрицают.

Нужно учесть, что согласно французской конституции президент Республики не управляет своей администрацией – эта функция принадлежит только правительству. Его безопасность обеспечивается гражданскими и военными чиновниками [1]. А если бы служба безопасности президента была под его началом, то президентом нельзя было бы управлять, потому что в этом случае он обладал бы «иммунитетом» в течение всего срока своих полномочий.

После шести дней молчания президент Республики обратился к своим сторонникам, собравшимся на вечеринку. Забыв, что сам факт его поддержки вызывает вопросы, он призвал собравшихся поддержать его и выступить против его врагов, которые ищут вшей на его голове. Он заявил, что помощник директора его администрации предал его. Он утверждал, что является единственным главой и, следовательно, единственным «ответственным» за эту ошибку в подборе персонала (а на самом деле единственным автором этой ошибки).

Его выступление было красивым и брало за душу. Но оно не дало ответа на поставленный вопрос.

Но главное в том, что оно создаёт препятствие работе парламентариев, освобождая заслушиваемых лиц от ответов по деталям, потому что только президент является и будет до истечения срока полномочий являться единственным «ответственным». Короче, «расходитесь, граждане, здесь не на что смотреть!».

Парламентариям уже подрезали крылышки заявлением под присягой управляющего по надзору за общественным порядком префектуры полиции Алена Гиблина, которое противоречит заявлениям Елисейского дворца, хотя на следующий день он самолично его подправил, затем противоречивыми данными между описанием должности Александра Беналла и мотивами, фигурирующими в постановлении префектуры о выдаче разрешения на ношение оружия, и, наконец, заявлением Елисейского дворца о том, что он не имел служебной квартиры, что опровергается налоговой декларацией от 9 июля о переезде на жительство в помещение казарменного типа на Набережной Бранли.

Не говоря о потере данных с камер видеонаблюдения префектуры полиции полицейскими, действующими в пользу Александра Беналла. На этих камерах регистрируется всё, что происходит в Елисейском дворце, и многие сотрудники эти видео просматривали.

Гипотеза о «Гладио Б»

Мы уже говорили о том, что миссия господина Беналла состояла в создании французского эквивалента американской спецслужбы Secret Service , обеспечивающей одновременно охрану президента и борьбу с терроризмом [2]. Эта информация сегодня широко распространяется нашими коллегами, но без ссылок на нас.

Министр внутренних дел заявил, что ему ничего не известно об этом деле, но он убеждён, что перестройка службы безопасности Елисейского дворца не направлена на исключение министерства из традиционной иерархии. Остаётся надеться, что его самого не дезинформировали.

Уместно напомнить, что во время холодной войны Соединённые Штаты и Соединённое Королевство создали в странах-союзниках спецслужбу по противодействию советскому влиянию в обход национальным институтам. Историкам эта система известна под именем stay-behind, а широкая публика знает о ней по её итальянской ветви, носившей имя Гладио. Вместе с ЦРУ и МИ6 она через Всемирную антикоммунистическую лигу (WACL) [3] управляла всем миром, кроме Европы, где она была подчинена НАТО [4].

В командный состав сети stay-behind (то есть способной уйти в подполье в случае советского вторжения) входили бывшие нацистские преступники. И хотя французы знают, что капитан СС и начальник Гестапо в Лионе Клаус Барби стал руководителем сети stay-behind в Боливии и боролся с Че Геварой, им неизвестно, например, что префект полиции Парижа и коллаборационист Морис Папон, который уничтожил целую сотню алжирцев 17 октября 1961 г., был одним из руководителей этой сети во Франции ир боролся против Фронта национального освобождения [5]. В Дамаске, где я проживаю, помнят о другом офицере СС и начальнике лагеря Дранси Алуа Брюннере, которого ЦРУ и МИ6 внедрили на должность советника сирийских спецслужб, чтобы не дать стране примкнуть к соцлагерю. Он был арестован президентом Башаром аль-Ассадом сразу после прихода к власти.

Во Франции, когда stay-behind повернулась против Франции, которую обвинили в сдаче Алжира Советскому Союзу, организовала в 1961 г. госпереворот и финансировала ОАС (секретная вооружённая организация), президент Де Голь сформировал из её агентов «милицию против милиции» – Службу гражданских дел (САС) [6].

И пусть нам не кажется, что всё это дела давно минувших дней. Среди политиков всегда отыщутся такие, кто раньше принадлежал к сети stay-behind . Например, действующий председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер возглавлял сеть Гладио в Люксембурге [7].

Первый секретарь движения «В путь!» Людовик Шакер является бывшим агентом Генеральной дирекции внешней безопасности. По случаю, он нанял телохранителем для кандидата в президенты Макрона друга Джавада Бендауда, прозванного «агентом по сдаче квартир террористам». Сегодня он находится на службе в Елисейском дворце, где он «усиливает» Национальный координационный центр по борьбе с терроризмом, возглавляемый Буске де Флорианом.

Конечно, в XXI веке не пытают и не убивают как раньше. Сегодня довольствуются тем, что дискредитируют неугодных через прессу. Советского Союза больше нет, значит, и stay-behind тоже нет. Но персонал этой системы вынужден был перестроиться и как-то устроиться в новой жизни. Есть множество свидетельств о том, что бывшие агенты сначала вели джихад против СССР в Афганистане, а сегодня борются против России [8]. В ФБР их называют «Гладио Б» [9]. Эффективность этой сети, действующей на «Большом Среднем Востоке» на протяжении последних 17 лет, доказывать не приходится.

Вопросы по борьбе с терроризмом (или его манипулированием), курируются в США службой Secret Service, которую во Франции скопировали.

Странным образом Национальный антитеррористический центр, которым руководит Пьер де Буске де Флориан, дублируется «ячейкой» под руководством ответственного сотрудника, подчинённого военному советнику президента адмиралу Бернарду Рожелю. Согласно сайту L’Opinion этот ответственный работник по имени Людовик Шакер, нанявший на службу Беналла, является бывшим агентом Генеральной дирекции внешней безопасности [10].

Не стоит сравнивать Александра Беналла с Морисом Папоном, а вот задаться вопросом, не принадлежит ли он к незаконной репрессивной силе, осуществляющей перестройку в Европе, было бы совсем не лишне.

Кто вбросил в СМИ дело Беналла?

Нет никаких сомнений в том, что в отсутствие жалоб со стороны жертв г-на Беналла и ввиду трудности распознавания на видео его бесчинств, это дело стало публичным неспроста.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Стивен недавно прибыл в Брюссель с целью «столкнуть Эммануэля Макрона с Ангелой Меркель как два биллиардных шара».

Те, кто раздул это дело, - люди хорошо информированные как в отношении Александра Беналла, так и в отношении смуты, царящей в Елисейском дворце. Но их статус вынуждает их вести себя скромно. Не исключено, что это ответственные лица либо из Генеральной дирекции внешней безопасности, либо из Управления разведки и безопасности министерства обороны.

Трудно представить, что полицейские выдали Александру Беналла полицейские одежды, и он воспользовался ими 1 мая. Он сам что ли решил устроить себе ловушку [11]?

Сегодняшняя ситуация отличается от той, что была во время холодной войны или войны с Алжиром. Это дело не имеет ничего общего с деголлевской САС. Президент Макрон не пытался защищать страну от вооружённой организации в обход закона. Скорее всего, мы имеем дело с ситуацией, когда сталкиваются, с одной стороны, альянс Россия-США, а с другой, англосаксонское Глубинное государство, которое ведёт разнузданную кампанию против президента Трампа.