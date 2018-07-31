Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите в Хельсинки 16 июля 2018 г.

Мировые войны не заканчиваются просто победителем и побеждённым. Их окончание вычерчивает контуры нового миропорядка.

Первая мировая война закончилась поражением Германской, Российской, Австро-венгерской и Османской империй. Прекращение враждебных действий завершилось созданием международной организации – Лиги наций, цель которой состояла в отказе от тайной дипломатии и мирном разрешении конфликтов между странами-членами Лиги.

Вторая мировая война закончилась победой Советского Союза над Германским рейхом и Японской империей с её идеей «хакко итиу» [1], за которой последовала борьба союзников за овладение трофеями побеждённой коалиции. Она породила новую структуру – Организацию Объединённых Наций (ООН), цель которой состояла в предупреждении новых войн путём установления международного права на базе двух организаций: Генеральной Ассамблеи, где каждое государство обладает голосом независимо от своих размеров, и комитета пяти главных победителей – Совета безопасности.

Холодная война не была Третьей мировой войной. Она не закончилась поражением Советского Союза - Советский Союз распался сам. И она не завершилась созданием новых структур – все государства бывшего СССР являются структурами, существовавшими ранее.

Третья мировая война на самом деле началась в Югославии и продолжилась в Афганистане, Ираке, Грузии, Ливии и Йемене, а закончилась в Сирии. Полем брани стали Балканы, Кавказ и то, что теперь называется «Большим Ближним Востоком». Она дорого обошлась мусульманам и православным христианам и не слишком затронула западный мир. Встреча Путина и Трампа в Хельсинки должна положить конец этой войне.

Глубокие преобразования, произошедшие в мире за последние 26 лет, привели к тому, что часть полномочий правительств перешла к другим структурам, административным или частным, равно как и наоборот. Например, частная армия ДАЕШ провозгласила суверенное государство. Или генерал Дэвид Петреус, когда он руководил ЦРУ, организовал самый мощный за всю историю трафик оружия, а после отставки продолжал поставлять оружие частной компании – фонду частных инвестиций KKR [2].

Подобная ситуация является ни чем иным, как столкновением между транснациональной правящей элитой и правительствами, ответственными перед своими народами.

В противоположность пропагандистским измышлениям, причины войн кроются не в текущих обстоятельствах. Они возникают в результате соперничества и глубоко засевших амбиций. Причину пожирающих нас конфликтов мы зачастую можем понять только со временем.

Например, мало кто понимает, что привело к вторжению Японии в Манчжурию в 1931 г. и Германии в Чехословакию в 1938 г., и что Вторая мировая война обусловлена расистскими идеологиями. Также немногие после войны в Боснии Герцеговине в 1992 г. поняли, что путь к разрушению мусульманского мира начался с заключения альянса между НАТО и политическим исламом [3].

И в наши дни, несмотря на публикации журналистов и историков, многие не осознают, что все мы являемся жертвами манипуляций. Они не могут согласиться с тем, что саудовскими и иранскими вооружёнными формированиями руководит НАТО. Хотя этот факт невозможно опровергнуть [4].

Они не могут согласиться с тем, что Аль Каида, которую США обвинили в совершении терактов 11 сентября, в Ливии и Сирии воюет под руководством НАТО. Этот факт тоже нельзя опровергнуть [5].

Изначально предусматривалось столкнуть мусульманский мир с православным, но потом были внесены изменения. Нет никакого «столкновения цивилизаций». Шиитский Иран повернулся против НАТО, с которой он вместе воевал в Югославии, и примкнул к православной России ради спасения мультиконфессиональной Сирии.

Мы должны пристальнее всмотреться в историю и готовиться к установлению новой мировой системы, в которой наши вчерашние друзья станут нашими врагами и наоборот.

В Хельсинки Россия заключила договор не с Соединёнными Штатами. Только с Белым домом. Общий враг у них – это транснациональная группа, стоящая у власти в США. Именно она, а не избранный президент представляет США, и она не утруждает себя обвинять президента Трампа в измене.

Эта группа убеждает нас в том, что идеологий больше нет, и что наступил конец Истории. Она представляет глобализацию, то есть англо-саксонское доминирование путём распространения американского языка и образа жизни, как следствие развития транспорта и коммуникаций. Она убедила нас в том, что для всех народов нужна единая политическая система – демократия (то есть управление именем народа, силами народа и для народа), и что её можно навязать всем силой. Наконец, она представляет свободу перемещения лиц и капиталов как решение всех проблем, связанных с рабочей силой и инвестициями.

И хотя в повседневной жизни мы эти утверждения пропускаем мимо ушей, то если чуточку поразмыслить, можно с этим и поспорить.

С помощью лжи эта группа систематично уничтожала власть во многих странах, наживая себе неслыханные состояния.

Победители этой затянувшейся на долгие годы войны, наоборот, защищают идею того, что для выбора своей судьбы люди должны организоваться в нации исходя из общей территории, общей истории или общих целей. Поэтому в противовес транснациональным финансам они поддерживают национальные экономики.

Только что закончился чемпионат мира по футболу. Если бы верх одерживала идеология глобализации, мы должны были бы поддерживать не только нашу национальную команду, но и другие команды в зависимости от их принадлежности к наднациональным структурам. Бельгийцы и французы, например, должны были поддерживать друг друга, размахивая флагами Европейского союза. Однако ни одному из болельщиков это и в голову не пришло. То есть между пропагандой, которой нас потчуют и которая у нас на языке, и нашим спонтанным поведением - настоящая пропасть. И как бы это кому-то ни казалось, поверхностная победа глобализма нашу сущность не изменила.

И не случайно, что в Сирии, где понятие о государстве было сформировано несколько тысячелетий назад, эта война заканчивается. Потому что Сирия – это настоящее государство, оно никогда не прекращало своего существования, и потому что Сирия, её народ, её армия и её президент смогли оказать достойное сопротивление самой гигантской за всю историю человечества коалиции из 114 стран-членов ООН.