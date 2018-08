Die UN-Truppe (oder UNDOF), deren Aufgabe ist das Niemandsland zu überwachen, hat am 1. August 2018 (Gedenktag der Arabischen syrischen Armee) ihre erste Patrouille entlang der syrisch-israelischen Grenze seit vier Jahren gemacht.

Die UNDOF war am 28. August 2014 aus ihren Positionen vertrieben und mit Hilfe der israelischen Armee durch Al-Kaida ersetzt worden. Die Vereinten Nationen hatten per Banküberweisung an die terroristische Organisation die Freilassung von 45 entführten Fidschi Friedenstruppen mit einem Lösegeld bezahlt. Niemals hat die UNO den Namen des Inhabers des Bankkontos bekannt gegeben.

Die UN-Friedenstruppen wurden symbolisch durch die russische Militär-Polizei eskortiert; diese hat 8 Beobachtungsposten vor ihren Linien eingerichtet, um jegliche Provokation zu unterbinden, bestätigte General Serguei Rudskoy (Foto).