Действуя решительно и осторожно, Российская Федерация и президент Трамп кладут окончательный конец доминированию в мире интересов транснациональных корпораций.

Сознавая, что мировая держава определяется не только экономической, но и военной мощью, президент Путин не только поднял уровень жизни своих граждан, но прежде всего, осуществил модернизацию вооружённых сил. 1 марта он поведал всему миру о новых вооружениях и программе экономического развития страны.

После этого бои в Сирии шли в основном в восточной Гуте. Начальник Генерального штаба ВС генерал Валерий Герасимов в телефонном разговоре со своим американским коллегой генералом Джозефом Данфордом заявил, что в случае венного вмешательства США российские войска возьмут под прицел 53 американских корабля в акватории Средиземного моря и Персидского залива, включая 3 авианосца с ядерными силовыми установками. Кроме того, он обратился с просьбой информировать президента Трампа о новых видах вооружений, разработанных в России.

В итоге, США дали возможность Сирийской арабской армии с участием российских советников освободить Гуту от оккупировавших её джихадистов.

Попытку сорвать процесс сделало только Соединённое Королевство, организовав «дело Скрипаля»: если существующий миропорядок рушится, то надо восстановить риторику холодной войны и столкнуть добрых ковбоев со злыми русскими медведями.

В июне, когда Сирийская арабская армия при поддержке российской авиации продвигалась на юг страны, американское посольство в Иордании предупредило джихадистов, что отныне они должны защищать себя сами, и поддержки со стороны Пентагона и ЦРУ им больше не будет.

16 июля в Хельсинки президенты Путин и Трамп пошли ещё дальше. Они затронули вопрос о восстановлении страны, то есть о военных репарациях. Дональд Трамп, и мы это часто повторяем в течение двух лет, не приемлет пуританскую идеологию, финансовый капитализм и вытекающий из них империализм. И он совершенно справедливо считает, что его страна не должна взваливать на себя последствия преступлений, совершённых его предшественниками, жертвами которых стал и его народ. Он утверждает, что эти преступления были совершены по наущениям и в пользу транснациональных финансовых элит, и что они должны за это расплачиваться. Только как их заставить это сделать, никто не знает.

Оба президента договорились об облегчении возврата в страну беженцев. Этим Дональд Трамп опроверг риторику своего предшественника о том, что люди бежали от «репрессий диктатуры», а не от нашествия джихадистов.

В то время, когда на юге страны джихадисты под натиском сирийских и российских сил отступали и лишь некоторые из них сопротивлялись, совершая немыслимые жестокости, министр иностранных дел Сергей Лавров и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов совершили поездку в Европу и на Ближний Восток.

Западная пресса эти поездки обошла молчанием. Ведь согласно европейскому дискурсу генерал Герасимов – это завоеватель, захвативший и аннексировавший Крым. Поэтому въезд в Европейский союз, провозгласивший себя защитником «правопорядка», ему запрещён. Но поскольку не было времени на то, чтобы исключить его имя из санкционных списков, в ЕС решили закрыть глаза на свои великие принципы и в качестве исключения разрешить въезд герою воссоединения Крыма с Россией. А отсутствие официальных фотографий приёмов, оказанных российской делегации, объясняется тем, что западноевропейские лидеры, сознавая своё лицемерие, попросту не хотели себя позорить.

Каждому из собеседников российская делегация кратко обрисовала решения, принятые на саммите в Хельсинки. Проявив сдержанность, она воздержалась от требований к государствам оплатить по счетам всё, что ими совершено во время войны, и, наоборот, призвала их способствовать её завершению: вывод спецсил, прекращение необъявленной войны и помощи джихадистам, возвращение беженцев, возобновление работы посольств. Было также подтверждено, что каждое государство без исключения может принять участие в восстановлении страны.

Сразу после отъезда российской делегации канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон обратились в Пентагон с вопросом, действительно ли президент Трамп хочет заставить платить транснациональные компании (KKR, Lafarge и др.) с единственной целью посеять смуту за Атлантикой. Такая позиция президента Макрона, бывшего кадрового работника банка, вызывает глубокое сожаление, тем более что он постарался символизировать свою добрую волю, предложив 44 тонны гуманитарной помощи населению Сирии, которая была доставлена российской военно-транспортной авиацией.

На Ближнем Востоке визит российской делегации освещался гораздо полнее. Лавров и Герасимов объявили о создании в Египте, Ливане, Турции, Ираке и Иордании пяти комиссий по процедуре возврата беженцев. Каждая из них включает в состав представителей принимающей страны и делегатов Сирии и России. И никто не осмелился задать щекотливый вопрос, почему такие комиссии не были созданы Европейским союзом?

Что касается возобновления работы посольств, Арабские Эмираты перещеголяли Запад и его союзников – они первыми вступили в переговоры о возобновлении работы своего посольства.

Единственной озабоченностью Израиля остаётся вывод иранских военных советников и проиранских боевиков, в числе которых Хезболла. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху зачастил в Москву и Сочи, чтобы подкрепить свои дела. Помнится, Герасимов иронизировал по поводу наглости израильтян требовать отступления одержавших над ними победу иранцев. Что касается Лаврова, он дипломатично ушёл от обсуждения этого вопроса, сославшись на принцип невмешательства во внутренние дела Сирии.

Россия свою задачу выполнила. С помощью российской военной полиции на демаркационную сирийско-израильскую линию возвращены миротворческие силы ООН, откуда четыре года назад они были изгнаны. Вместо них всё это время здесь хозяйничала Аль Каида, поддерживаемая Цахалом. На сирийской территории вблизи линии демаркации Россия разместила восемь наблюдательных постов. Так Москва может одновременно гарантировать ООН и Сирии, что джихадисты больше не возвратятся в эти места, а Израилю, что Иран не будет атаковать его с территории Сирии.

Израиль, который до сих пор делал ставку на поражение Сирии и называл её президента «живодёром», заявил устами министра обороны Авигдора Либермана, что Сирия вышла из войны победителем и что президент аль-Ассад является её законным главой. Чтобы засвидетельствовать свои добрые намерения, Либерман приказал нанести удары по ИГИЛ, которое он до сих пор тайно поддерживал.

Постепенно Россия и Белый дом наводят порядок в международных отношениях и принуждают участников не только прекращать вооружённые действия, но даже принимать участие в восстановлении страны. Сирийская арабская армия продолжает освобождать территорию страны. Президенту Трампу остаётся добиться вывода своих войск из Аль Танфа (Юг Сирии) и Восточного Евфрата (Север Сирии), а президенту Эрдогану - бросить на произвол судьбы джихадистов, укрывающихся в Идлибе (северо-восточная часть Сирии).