Pentagon utsetter rettssaken mot en av «hjernene» bak 9/11

Pentagon har utsatt rettssaken mot Khalid Sheikh Mohammed som de påstår var hjernen bak 9/11-angrepet i 2001. Det er ikke blitt fastsatt noen ny dato.

Dette er ikke første gang USAs militære har bestemt seg for å utsette saken mot mannen de anklager, Khalid Sheikh Mohammed. Han ble kidnappet av en USA-kommando i Pakistan den 1. mars 2003. Han ble internert i et hemmelig fengsel i Jordan, og torturert i lengre tid.

I 2009 ble det kunngjort at den anklagede vil bli stilt for en sivil domstol. Men så ble dette byttet ut mot et militært tribunal. I 2016 greidde så Obama-administrasjonen å ødelegge bevisene som forsvaret bygde på, uten noen slags lovlig begrunnelse. Etter det har rettssaken blitt utsatt flere ganger. Og det er sannsynlig at den aldri kommer til å finne sted.