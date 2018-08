Israel fortsetter praksisen med å henrette forskere fra Midt-østen

Israel har gjenopptatt sin kampanje med henrettelser, der målgruppen er vitenskapsmenn fra Midt-Østen.

Israels fremgangsmåte er og har vært systematisk. Først på lista var irakiske militære forskere. Deretter tok man for seg iranske kjernefysikere. Nå har den hebraiske staten sponset eliminasjonen av general Azi Asber som er en av Syrias ledende militære vitenskapsmenn.

Doktor Asber (se bildet ) var assisterende direktør på nivå 4 i det syriske senteret for etterretning og vitenskapelige studier. Han hadde ekspertise på raketter og missiler. Ifølge den syriske avisa Al-watan, ble både general Asber og hans livvakt tatt av dage da bilen deres ble blåst i lufta den fjerde august 2018. Vi vet ikke sikkert om det var blitt plantet en bombe i kjøretøyet eller om det har blitt ødelagt under et droneangrep.

Israel har til hensikt å videreføre sin overlegenhet innen vitenskapelige metoder ovenfor de andre landene i regionen. De ønsker derfor å rydde unna enhver arabisk eller persisk ekspert.