Генри Кравис на Давосском форуме. Он близок с Джоном Маккейном, является основателем фонда частных инвестиций KKR, членом Совета по международным отношениям и членом Бильдербергского клуба (администратором которого является его жена). Через бывшего директора ЦРУ генерала Дэвида Петреуса он финансировал и организовал поставку оружия ДАИШ. Давний друг Эммануэля Макрона, предвыборную кампанию которого он тайно финансировал.

Всего среди «Друзей Сирии», которые финансировали её разрушение джихадистами, числилось 114 стран. Однако после того, как попытка разрушить страну не удалась, никто из них оплачивать её восстановление не хочет. При этом никаких проблем по оказанию поддержки странам, принимавшим сирийских беженцев, не было, ибо это был не жест доброй воли, а способ лишить Сирию человеческих ресурсов.

А теперь все только и хотят, что подзаработать, скрывая свои преступления и добиваясь выгодных контрактов по восстановлению страны.

7 и 8 августа Экономическая комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) на заседании в Бейруте огласила минимальную стоимость восстановительных работ в размере 388 миллиардов долларов. Детальный отчёт по этому вопросу должен быть представлен в сентябре месяце. Сознавая, что то, что страна пережила, не имеет ничего общего с гражданской войной и является внешней агрессией, она присвоила этому отчёту название Syria, 7 years at war. То есть «Сирия, 7 лет в войне», а не 7 лет войны.

Для сравнения, Ливан, который в три раза меньше Сирии, смог на конференции ЭСКЗА в апреле этого года получить международную помощь в размере 11 миллиардов долларов.

Соединённые Штаты, которые запланировали эту войну ещё в 2004 г., не хотят платить ни одной копейки. По данным администрации Трампа, эта война была спланирована администрацией Буша мл., а вела её администрация Обамы. Но обе администрации служили не интересам американского народа, а интересам финансовой транснациональной элиты. Они разрушили не только Сирию, они к тому же подорвали американскую экономику. Значит, не Вашингтон должен платить, а те люди и транснациональные корпорации, которые непосредственно причастны к этой войне.

Например, соперник Carlyle Group фонд частных инвестиций KKR Генри Крависа (биржевая стоимость 150 миллиардов долларов). Последний через генерала Дэвида Петреуса финансировал и поставлял оружие Аль Каиде и ДАИШ [1]. Или автомобилестроительная компания Тойота, которая поставила ДАИШ новые автомобили на сумму 170 миллиардов долларов [2]. Или крупнейший производитель спецтехники Катерпиллер, который поставлял джихадистам землеройные машины, использовавшиеся для строительства подземных ходов (биржевая стоимость 76 миллиардов долларов). Не говоря уже о французско-швейцарском производителе стройматериалов Lafarge-Holcim, которая поставила 6 миллионов тонн цемента для строительства бункеров (биржевая стоимость 40 миллиардов долларов) [3], и т. д.

Участие этих компаний в реализации плана адмирала Артура Цебровски по разрушению стран Большого Ближнего Востока, по всей вероятности, объясняется их расчётом получить доступ к природным ресурсам региона под защитой вооружённых сил Запада.

Заставить платить транснациональные компании не исключает выплату репараций со стороны таких стран, как Саудовская Аравия, Кувейт, Катар или Турция, которые сами или их подданные публично финансировали джихадистов.

И если Сирийской Арабской Республике удастся собрать доказательства их участия в этой войне, она будет вправе требовать суда над ними в странах, где расположены их штаб-квартиры. Принимая во внимание высказывания президента Трампа, она может рассчитывать на поддержку новой администрации США.

Но если заставить эти государства платить не удастся, собрать упомянутые 388 миллиардов долларов можно будет с помощью ЭСКВА.

По окончанию всех войн, когда назначались репарации, на национальные компании накладывался арест. Учитывая экономическую глобализацию, арест теперь должен накладываться и на транснациональные корпорации.