İnternet sansürü: Alex Jones’dan sonra sıra TeleSur’da

Facebook TeleSur panamerikan televizyon kanalının İngilizce hesaplarını kapattığını açıkladı.

Facebook yöneticisi Mark Zuckerberg 7 Ağustos 2018’de kişisel olarak Apple, Google, Spotify ve YouTube (Twitter hariç) « komploculuk » gerekçesiyle Alex Jones ve InfoWars’a ait hesapların kaldırılmasını koordine etmişti. Aynı zamanda « komünist propaganda »yı da ortadan kaldırmak niyetinde olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Hugo Chávez’in girişimiyle kurulan TeleSur, Arjantin, Bolivya, Küba, Ekvator ve Venezüella’da devlete ait kesintisiz yayın yapan bir haber kanalıydı.

2005 yılında Thierry Meyssan tarafında Brüksel’de düzenlenen Axis of Peace Kongresi sonrasında, o dönem Aram Aharonian tarafından yönetilen TeleSur El-Cezire ile ortaklık içerisine girmeyi öngörüyordu. Ancak tam da o dönemlerde Katarlı televizyon kanalı yayın politikasını değiştirerek Müslüman Kardeşler’in sözcüsü haline geldi. O dönemden sonra, Angola, Gine Bissau ve Mozambik ile Portekizce programların yapımı için bir anlaşma imzalandı ve Lübnan televizyon kanalı El Mayadeen kanalı ile program alış verişi gerçekleştirildi.

TeleSur aynı zamanda Mark Zuckerberg’in ağından kaldırmak niyetinde olduğu İngilizce haberler de üretmektedir. Gerçekten de ABD’nin Latin Amerika Komutanlığı (US SouthCom) için Venezüellalı yetkililerin ABD yurttaşlarına ülkelerinin içerisinden geçtiği krizle ilgili düşüncelerini aktarılmasının engellenmesi çok önemlidir [1].

NATO, bugünkü Sırbistan’a yönelik 1999 yılında gerçekleştirdiği saldırı sırasında Yugoslav televizyonunu bombalamıştı. Afganistan ve Irak saldırıları sırasında, Başkan Bush Katar’daki El Cezire’yi bombalamayı öngörmüş ama İngiliz Başbakanı Tony Blair ona televizyon kanalını Müslüman Kardeşler ile birlikte ele geçireceğini duyurmuştu. 2006 yılında İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısı sırasında Batılı devletler Hizbullah’ın El-Manar televizyon kanalını yasaklamış ve Tsahal kanalı bombalamıştı. 2011 yılında NATO Libya’nın devlet kanalını bombalamıştı.