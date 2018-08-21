Майк Помпео объявляет о создании «Группы действий по Ирану»

Госсекретарь Майк Помпео 16 августа заявил о создании «Группы действий по Ирану», цель которой состоит в координации политики США после выхода из соглашения 5+1 по ядерной программе Ирана (СВПД) [1].

Это заявление сделано как раз после того, как президент Трамп решил отложить на неопределённый срок реализацию плана по Ближнему Востоку (ядерная сделка по Ирану). Однако без поддержки Ирана ситуация в Палестине не может быть изменена.

Напомним, между прочим, что Договор о СВПД Барака Обамы задуман не только ради того, чтобы не дать Ирану разработать атомную бомбу. На самом деле это всего лишь предлог. Его истинная цель состоит в том, чтобы не дать этой стране иметь научные кадры высокой квалификации, которые были бы способны разрабатывать современную технику [2]. Например, благодаря этому договору Иран вынужден был закрыть ряд факультетов.

Под давлением демократов администрация Трампа возобновляет политику неоконсерваторов по смене режима, что подтверждается выбором даты её объявления: 65 годовщины государственного англо-американского переворота против Премьер-министра Мохаммада Мозаддеха. Однако, хотя «операция Аякс» и была инспирирована неоконсерваторами, она предшествовала их движению, и никакого отношения к ним не имеет. Кроме того, неоконсерваторы служили не только республиканцам, но и демократам.

Во время предвыборной кампании и в первые дни президентства Дональд Трамп постоянно клеймил глобалистские идеи неоконсерваторов и клялся, что США никогда больше не станут силой изменять власть в других странах. А в государственном секретариате утверждают, что совпадение дат является чисто случайным.

Неоконсерваторами называют группу интеллектуалов троцкистского толка (то есть выступающих против концепции национального государства) и воинственных социал-демократов США, сблизившихся с ЦРУ и МИ6 для борьбы против Советского Союза. Они были приближены к власти Рональдом Рейганом и оставались во власти при Буше-отце, Клинтоне, Буше-сыне и Обаме несмотря ни на какие политические перипетии. Сегодня они сохраняют контроль над общей разведслужбой «Пяти глаз» (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Соединённое Королевство и США) «Национальным фондом демократии» [3]. Отстаивая мировую революцию, они популяризировали идею «демократизации» режимов с помощью «цветных революций» и даже войн.

В 2006 г. они создают Группу по политике и операциям в Иране и Сирии в составе администрации Буша мл. Ею руководила Элизабет Чейни, дочь вице-президента Дика Чейни. Сначала эта группа находилась в составе министерства обороны, а затем ей было предоставлено место в здании вице-президента. В её составе было пять секторов:

Доставка оружия в Иран и Сирию из Бахрейна, Объединённых арабских эмиратов и Омана;

Поддержка троцкистов и союзников в Иране (Народные муджахеддины) и в Сирии (Рияд аль- Тюрк, Джордж Сабра и Мишель Кило);

Контроль иранских и сирийских банковских сетей;

Проведение операций на Ближнем Востоке под видом проиранских и просирийских групп;

Внедрение в региональные СМИ для ведения американской пропаганды.

В 2007 г. эта группа была официально упразднена. Но на самом деле она вошла в ещё более секретную структуру, занимающуюся разработкой глобальной стратегии демократии (Global Democracy Strategy). Последняя под началом неоконсерватора Эллиота Абрамса (известен по международному скандалу «Игран-контрас») и Джеймса Джеффри выполняет подобную работу в других регионах по всему миру.

Именно эта группа осуществляла надзор за планированием войны против Сирии.

Американские СМИ, которые настроены против Трампа, представляли Элиотта Абрамса в качестве первой кандидатуры на пост госсекретаря в администрации Трампа после того, как новый президент долго беседовал с ним в Белом доме. Конечно, ничего подобного так и не случилось.

А вот обвинения администрации Трампа в намерении возобновить эту стратегию, кажутся обоснованными ввиду недавнего назначения бывшего посла Джеймса Джеффри спецпредставителем по Сирии.

Спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри даёт клятву в присутствии Майка Помпео

Джеффри – кадровый дипломат. Он обеспечивал исполнение Дейтонских соглашений в Боснии-Герцеговине. Во время вторжения в Ирак он был на дипломатической службе Кувейте. В 2004 г. он под началом Джона Негропонте обеспечивал в Ираке после свержения Саддама Хуссейна передачу власти от Временной администрации Коалиции (которая была частной компанией [4]) иракскому правительству. После этого он работал у Кондолизы Райс в Вашингтоне и принимал участие в работе Группы по политике и операциям в Ираке и Сирии. Он был одним из теоретиков развёртывания американских войск в Ираке, осуществлённого генералом Петреусом. Также он был помощником советника по национальной безопасности Стефена Хедли во время войны в Грузии, а затем послом в Турции при Буше мл. и в Ираке при Обаме.

Если приглядеться, вся его карьера после распада СССР связана со странами вокруг Ирана, но она не была направлена против него. Например, во время войны в Боснии-Герцеговине Иран действовал по команде Пентагона наряду с Саудовской Аравией. А в Ираке Джеффри противостоял влиянию Тегерана. Но когда Грузия напала на Южную Осетию и Абхазию, он не стал на сторону президента Саакашвили, ввиду того, что тот договорился с Израилем об использовании двух аэродромов для нападения на Иран.

Брайан Хук

Майк Помпео назначил Брайана Хука во главе Группы действий по Ирану. Хук - сторонник политики вмешательства. Будучи помощником Кондолизы Райс, он обеспечивал взаимодействие с международными организациями. До настоящего времени он занимался разработкой различных стратегий.

Согласно Помпео, цель этой организации состоит не в том, чтобы сменить в стране режим, а в том, чтобы принудить Иран изменить свою политику. Эта стратегия применяется как раз в то время, когда Исламская Республика испытывает острый экономический и политический кризис. Духовенство, представленное во власти (президентом избран шейх, а Лидер Исламской революции -аятолла), не желает упускать её из своих рук, тогда как страна содрогается от митингов протеста. В противоположность распространённому на Западе мнению, революция во главе с аятоллой Хомейни была не клерикальной, а антиимпериалистической. Поэтому протесты могут привести либо к смене режима, либо послужат продолжением хомейнистской революции, только без духовенства. Второй вариант представлен бывшим президентом Ахмадинежадом (сегодня он находится под домашним арестом) и бывшим вице-президентом Бахаи (осуждён на 15 лет, и его местонахождение не известно).

21 мая этого года Майк Помпео представил Фонду «Наследие» [5] свои 12 целей по Ирану [6]. На первый взгляд, это длинный перечень требований, которые выполнить невозможно. Но при более тщательном анализе оказывается, что пункты с 1 по 3, относящиеся к ядерной программе, мало отличаются от СВПД. Пункт 4 по баллистическим ракетам неприемлем. Пункты с 5 по 12 направлены на то, чтобы убедить Иран отказаться от насильственного экспорта революции.

15 августа, накануне заявления Помпео, Лидер Революции аятолла Али Хаменеи признал, что он ошибся, дав разрешение команде шейха Хассана Рохани вести переговоры по СВПД с администрацией Обамы [7]. Надо иметь в виду, что Лидер разрешил эти переговоры до избрания Рохани, а само избрание, так же как и ликвидация движения Ахмадинежада, было предметом этих переговоров.

Махмуд Ахмадинежад, который отличает политику президента Обамы от политики Трампа, обратился к вновь избранному президенту с письмом [8]. В нём он показал, что разделяет мнение Дональда Трампа в отношении глобальной системы Обамы-Клинтона и её суровых последствиях для всего мира и граждан США.

В декабре 2017 г., когда начались митинги протеста, правительство Рохани ответственность за них возложило на Ахмадинежада. В марте 2018 г. бывший президент порвал с Лидером Революции после того, как обнаружил, что его кабинет присвоил из благотворительных и религиозных фондов 80 миллиардов риалов [9]. А за две недели до заявления Помпео он, находясь под домашним арестом, призвал к смещению президента Рохани [10].

Таким образом, всё указывает на то, что если администрация Обамы поддерживала Рохани, то администрация Трампа поддерживает партию Ахмадинежада. Так же как раньше президент Картер и его советник Бжезинский проводили против Революции операцию «Орлиный коготь», а президент Рейган поддерживал имама Хомейни (Октябрьский сюрприз).

Иными словами, Белый дом будет довольствоваться возвращением к власти партии Ахмадинежада при условии, что экспорт революции будет обеспечиваться только путём обмена идеями.