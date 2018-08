Bu açıklama Başkan Trump’ın Ortadoğu planını ( the deal of the century ) uygulamayı belirsiz bir zamana ertelemeye karar verdiği bir dönemde gerçekleştirildi. Oysa Filistin’de İran’ın desteği olmaksızın hiçbir şeyin değişmesi mümkün değildir.

