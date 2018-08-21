Suriye’de El Kaide’li 18 000 Uygur

Suriye Arap Ordusu ülkenin Kuzey-Batısını yani çaresiz cihatçıların son sığınağı İdlib bölgesini kurtarmak amacıyla saldırı planlarını hazırlıyor.

Komutanlığa göre savaşçıların büyük çoğunluğu teslim olmaya hazır, sadece 10 000 kişi ölümüne savaşmak niyetinde.

Öte yandan Suriye basınına göre bir Uygur kolonisi El Zambaki yerleşimini (Türkiye sınırındaki) geri üsse dönüştürdü. Herkese kapalı olan bu yerleşimde ne olup bittiği hakkında kimsenin fikri yok. İlçede 18 000 kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Çinceden daha çok Türkçe konuşan Uygurlular bugüne kadar Türk gizli servislerinin desteğinden yararlandı.

Söz konusu Uygurlar El Kaide üyesi olduklarını belirtiyorlar Çin’e (yargılanacakları) dönmek istemiyorlar [1] ve Türkiye de artık onları barındırmayı reddediyor.

Bu kalabalık Çinli kolonisinin varlığı bölgenin kurtarılması planlarını aksatıyor.