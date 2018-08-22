Birleşik Krallık İdlib’ten yavaş yavaş çekiliyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 13 Ağustos 2018’de Avam Kamarası’na Parlamento’nun « Esad rejimine » karşı bir askeri müdahaleye karşı çıktığı 2013 oylamasından pişman olduğunu belirtiyordu.

Bununla birlikte 21 Ağustos tarihli The Times’e göre İngiliz hükümeti Suriye’deki « isyancı » bölgelere yönelik destek programlarını azaltacak.

Bugüne kadar Birleşik Krallık İdlib bölgesindeki yerel oluşumlara mali destek verdi. Aslında bu bölge ülkenin her yerinden kaçan cihatçıların işgali altındadır. Her bir yerleşim çoğu zaman kendi aralarında da savaşan farklı silahlı gruplar tarafından yönetilmektedir.

Türkiye, Birleşik Krallık ve Fransa bunların tüm tedarik ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Özellikle Türk Ordusu ve İngiliz SAS’ları (Hava Kuvvetlerinin özel kuvvetleri) bölgeyi fiilen işgal etmektedir.

Öte yandan Suriye ve Rusya cihatçılara karşı taarruzu hazırlığı içerisindeler.