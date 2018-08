De 18 000 al-Qaeda-uigurene i Syria

Den syrisk arabiske hæren utarbeider nå sine planer for å angripe og frigjøre den nordvestlige delen av landet. Det vil si Idlib-regionen hvor de beseirede jihadistene har søkt dekning.

De fleste av disse leiesoldatene vil, ifølge deres ledere, være klare til å overgi seg. Bare 10 000 menn vil være innstilt på å kjempe til døden.

Likevel er det slik, ifølge syrisk presse, at en uighur-koloni skal ha omgjort hele byen al-Zanbaki (like ved grensa til Tyrkia) til et stort forsvarsverk. Vi vet ikke så mye om hva som foregår i denne byen, som er forbudt for alle andre. Det skal være isolert 18 000 mennesker der.

De anvender det tyrkiske språket i stedet for kinesisk. Dette har de dratt veksler på i forhold til tyrkisk etterretning, som har støttet dem og gitt dem fordeler.

Disse uigurene påberoper seg å være al-Qaeda. De avslår å vende tilbake til Kina (hvor de ville bli rettsforfulgt) [1] og Tyrkia avslår nå å være vert for dem lenger.

Nærværet at denne betydelig kinesiske kolonien virker forstyrrende for frigjøringsplanene innenfor denne regionen.