İranlılar yöneticilerinin yaşam düzeyi karşısında şaşkın

Merkez Bankası eski yöneticisi Mahmud Bahmani (eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın akrabası) yolsuzluğa karşı kampanya başlattı.

İran’daki önde gelen yöneticilerin 5 000 çocuğunun yurtdışında yaşadığını ve bunların şahsi banka hesaplarında Merkez Bankasının para rezervinden daha çok para bulunduğunu (148 milyar dolar) ortaya koydu. Bunların sadece 300’ünün öğrenci olarak kayıtlı olduğunu belirterek geri kalanının neden sürgünde olduklarını bilmiyormuş gibi yaptı.

Bunun üzerine « Çocuğunuz nerede? » hashtag’ı ortaya çıktı ve Ruhani yönetimindeki çok sayıda yetkiliyi hedef aldı. Konu İran’ın Danimarka büyükelçisinin prenslere öykünen oğlunun ve bir tasarımcının (fotoğraf) hükümet ve din adamları tarafından salık verilen sadelikten çok uzak şatafatlı bir yaşam düzeyini çağrıştıran evlilik fotoğraflarının yayınlanmasıyla gelişti.

Obama ve Ruhani yönetimleri arasında imzalanan JCPoA mutabakatı Ruhani’nin desteklerini çoğaltsa da İran halkının yaşam düzeyi kötüleşmeye devam etti.

Bunun dışında ABD Başkanı Trump’ın JCPoA’dan geri çekilmesiyle birlikte İran’ın para birimi dolar karşısında % 60 değer kaybetti ve işsizlik oranı % 40’a yaklaştı. Bu durum gerçekte İran halkı oldukça sıkıntılı olurken, egemen sınıfın çocuklarının yararına olmaktadır.