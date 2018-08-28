На пресс-конференции 20 августа в Москве российский министр иностранных дел Сергей Лавров осудил указания генерального секретариата ООН, запрещающие его агентствам принимать какое-либо участие в восстановлении Сирии.

Он ссылался на документ под названием Parameters and Principles of UN Assistance (Параметры и принципы поддержки ООН), разработанный в октябре 2017 г. заместителем Генерального секретаря по политическим вопросам и вторым лицом ООН в то время Джеффри Фелтманом.

В нём сказано следующее: «Организация Объединённых наций готова оказать помощь в восстановлении Сирии единственно при условии, что будет начат глобальный, достоверный и инклюзивный политический переходный процесс, согласованный со всеми сторонами сирийского конфликта» [1].

Данный текст противоречит целям ООН, но его поддерживает генеральный секретариат. А государства-члены не только не были ознакомлены с этим документом, но даже не знали о его существовании. Он отражает точку зрения правительств Соединённого Королевства и Франции, но не правительства Соединённых Штатов.

Лавров заявил, что он затребовал от Генерального секретаря Антонио Гутерреса, португальского социалиста, разъяснений.

По-моему это первый случай, когда государство-член Совета безопасности подвергает сомнению внутренний документ генерального секретариата. Однако данная проблема не нова. В конце 2015 г. Россия узнала о существовании внутренних документов ООН, известных под названием «План Фелтмана по Сирии» [2]. Речь шла о детальном плане полной и безусловной капитуляции Сирийской Арабской Республики, который гораздо чудовищнее, чем план, разработанный генералом Макартуром по Японии [3].

В то время Москва оказалась в очень непростой ситуации. Обнародование этого документа могло бы подорвать доверие к ООН как организации, стоящей на страже мира, и вместо неё нужно было бы предложить новые межправительственные учреждения. Поэтому Владимир Путин решил сохранить этот документ в секрете, провести переговоры с Бараком Обамой и спасти ООН.

Однако на практике ничего не изменилось: Гутеррес восстановил Фелтмана в должности, и тот разработал новый документ по срыву мирного процесса по Сирии. Сегодня эту должность занимает его соотечественница Роз Мари Ди Карло, которая его указания не отменила.

Россия на этот раз не будет довольствоваться извинениями и уклончивыми ответами. Разве Гутеррес не является для Ди Карло начальником? Или в ООН существует двойственная иерархия власти, одна публичная и выступающая за мир, а другая скрытая и толкающая к войне?

В начале холодной войны США придумали, как устоять против советской атомной атаки, если президент и парламентарии погибнут. Президент Эйзенхауэр назначил резервное правительство, которое обеспечит непрерывность управления, если такая катастрофа произойдёт. Этот секретный орган периодически обновляется его преемниками, и он существует по настоящее время.

В течение восемнадцати лет я утверждаю, что Соединёнными Штатами управляет не президент и не Конгресс, а резервное правительство. Опираясь на официальные документы, я представляю теракт 11 сентября 2001 г. как госпереворот, совершённый этой никем не избранной инстанцией. Боясь, что я поставлю под сомнение демократические ценности, мои оппоненты категорически отвергают мои работы, не вступая в дискуссии и даже их не читая.

Кажется, после второго мандата Джорджа Буша мл. и двух мандатов Барака Обамы эти дискуссии не нужны. Однако во время избирательной кампании Дональд Трамп упомянул о существовании Глубинного государства, которое, по его мнению, служит не интересам народа, а интересам транснациональных финансово-промышленных групп.

Разумеется, ни одна страна не высказала публично свою позицию по вопросу, который затрагивает внутреннюю политику и суверенитет США. За исключением российского президента, который на прошлой неделе 22 августа, то есть через два дня после публичного высказывания министра иностранных дел в отношении ООН, касаясь санкций Вашингтона, заявил: « И дело не только в позиции Президента Соединённых Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента – правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, всё-таки когда-нибудь придёт к нашим американским партнёрам, и мы начнём сотрудничать в нормальном режиме».

Вы не ошиблись. Президент Путин утверждает, что в США не одна власть, а две. Первая включает депутатов Конгресса и администрацию президента, а вторая незаконна и порой сильнее, чем первая.

За два дня Российская Федерация поставила под сомнение согласие между ООН и США.

С точки зрения Москвы, нужно как можно скорее покончить с агрессивной войной против Сирии, ведущейся с помощью джихадистов, и снять наложенные на Россию односторонние санкции США, Канады и ЕС. Ведь проблема, с которой мы сталкиваемся, состоит не в защите демократии, а в том, что мир скатывается к войне.

А погрузить весь мир во всеобщий конфликт стремится лишённая какой-либо законности иерархическая структура, действующая в Нью-Йорке и Вашингтоне.