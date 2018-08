Ifølge Lavrov kan Guterres være en stråmann i FNs toppledelse

Ved mottagelsen av den libaneniske migrant- og utenriksministeren Gibran Bassil, avslører hans russiske motpart Sergey Lavrov igjen hvordan De forente nasjoner faktisk fungerer. [1]

I henhold til stiftelsesdokumentet er organisasjonens formål å bidra til å løse uoverensstemmelser mellom nasjoner på fredelig vis. Men siden 2012 ligger ikke makten lenger hos generalsekretæren, men hos hans “nummer 2”: Jeffrey Feltman - lederen for politiske saker. Utenfor vanlige kontrollmekanismer, bruker han De forente nasjoners midler for å opprettholde krigen på tvers av “det utvidede Midtøsten”.

I sin bekymring over Unesco som til tross for sine forpliktelser ikke deltar i gjenoppbyggingen av Palmyra, oppdaget Sergey Lavrov at Feltman har gitt denne enheten i FN forbud mot å gjennomføre sitt oppdrag.

Det viser seg at Jeffrey Feltman har utstedt et hemmelig direktiv til alle byråer og departementer i organisasjonen hvor han forbyr en hver handling som kan løfte den syriske økonomien. Sikkerhetsrådet har ikke blitt informert om dette initiativet.

Jeffrey Feltman var USAs tidligere ambassadør i Beirut, senere nestleder for det utvidede Midtøsten under Hillary Clinton. Feltman hadde allerede formulert en plan for den totale og ubetingede overgivelse av Den Syriske Arabiske Republikken da han begynte i stillingen i New York juli 2012 [2]. Med dette grunnlaget hindret han alle fredsforhandlinger ledet av Kofi Annan, Lakhdar Brahimi og Stefan de Mistura.

Lavrov sier han har informert FNs nye generalsekretær António Guterres, og bedt ham avklare situasjonen.

Dette er første gangen Russland offentlig setter spørsmålstegn ved generalsekretærens oppgaver og reelle autoritet.

I et intervju utført av det russiske nyhetsbyrået Tass ved hovedkvarteret i New York, svarer organisasjonens talsperson Stephane Dujarric at for øyeblikket konsentrerer FN seg om å finne “en politisk løsning” i Syria [3].

På den samme presseorienteringen i Moskva med sin libanesiske motpart, har Sergey Lavrov også avslørt at angrepene på de frigjorte områdene i sørlige Syria utføres av krigere med base i Rukban flyktningeleir. Videre er denne leiren beskyttet av amerikanske styrker fra den illegale basen i Al-Tanf (på grensen til Jordan), og er utilgjengelig for internasjonale observatører.