Господин президент,

За преступления, совершённые 11 сентября 2001 г. , в вашей стране никого не осудили. Я обращаюсь к вам как французский гражданин, который был первым из тех, кто развенчал официальную версию этих событий и открыл по всему миру дебаты по поиску истинных виновников.

Для вынесения приговора по уголовному делу мы должны определить, является ли представленный нам подозреваемый виновным или нет, и, в случае виновности, какого наказания он заслуживает. После того, как мы стали свидетелями событий 11 сентября, администрация Буша мл. заявила, что виновником была Аль-Каида и что наказанием будет свержение тех, кто ей помогал - афганских талибов и иракский режим Саддама Хуссейна.

Однако ряд фактов свидетельствуют о несостоятельности этого заключения. Если бы мы были судьями, мы по объективным причинам заявили бы, что талибы и режим Саддама Хуссейна не причастны к этим преступлениям. Разумеется, мы не смогли бы определить в то время, кто является истинным виновником, и это бы нас сильно тревожило. Но мы не можем осуждать, тех, кто не виновен в этих преступлениях, если не знаем или не можем найти виновных.

Когда министр Юстиции и директор ФБР Роберт Мюллер обнародовали 19 имён предполагаемых воздушных пиратов, мы все понимали, что это ложь. Потому что мы своими глазами видели, что в списках зарегистрированных пассажиров, распространённых авиакомпаниями, никто из этих лиц не числился.

После этого у нас возникли подозрения в отношении «правительства преемственности» -инстанции, которая должна исполнять функции избранных органов власти в случае, если последние уничтожены в результате ядерной конфронтации. Мы выдвинули гипотезу, что за этими терактами скрывался государственный переворот согласно рекомендациям Эдварда Люттвака: поддерживать видимость исполнительной власти, но навязать ей другую политику.

Сразу после терактов 11 сентября администрация Буша приняла несколько решений.

Создание Управления внутренней безопасности и принятие объёмного антитеррористического закона USA Patriot Act, разработанного задолго до этих событий. По делам, которые администрация квалифицирует как «террористические», данный закон приостанавливает действие Биля о правах, который прославил вашу страну. Он нарушает работу ваших учреждений. Он являет собой победу крупных собственников, фактически изменивших конституцию, и поражение героев войны за независимость, которые два столетия назад добились, чтобы в неё включили Биль о правах.

Министр Обороны Дональд Рамсфельд создал Управление Силой Трансформации под командованием адмирала Артура Цебровски. Последний сразу же представил заранее разработанный план, предусматривавший контроль доступа к природным ресурсам южных стран. Он требовал разрушения государственных структур и общественной жизни для той половины всего мира, которая не была охвачена глобализацией. Одновременно директор ЦРУ запустил «Матрицу мировой войны» - комплекс секретных операций в 85 странах, в которых Рамсфельд и Цебровски намеревались уничтожить государственные структуры. Исходя из того, что стабильными могут быть только страны, подвергнутые экономической глобализации, а в остальных странах экономика должна быть разрушена, те, кто 11 сентября отдавал приказы, использовал вооружённые силы США в интересах транснациональных финансово-промышленных корпораций. Они предали вашу страну, превратив её в вооружённую организацию, во главе которой стоят хищники.

На протяжении 17 лет мы видим, что даёт вашим согражданам правительство преемников тех, кто переделал Конституцию и во времена Биля о правах безуспешно выступал против: богатые стали ещё богаче, тогда как средний класс сократился в пять раз, а число бедных возросло.

Одновременно мы видим внедрение стратегии Рамсфельда-Цебровски: так называемые «гражданские войны» опустошили почти весь Большой Ближний Восток. Целые города стёрты с карты от Афганистана до Ливии, включая Саудовскую Аравию и Турцию, в которых не было войн.

В 2001 г. только два гражданина США развенчали противоречивость бушевской версии, два бизнесмена в сфере недвижимости: демократ Джимми Уолтер, вынужденный покинуть страну, и вы, вскоре после этого вошедший в политику и ставший президентом.

В 2011 г. командующий АфриКом был освобождён от должности за отказ поддержать Аль-Каиду при свержении ливийской арабской Джамахирии, в итоге осуществлённого войсками НАТО.

Джихадисты, которые в эпоху холодной войны против СССР считались «борцами за свободу», а после 11 сентября «террористами», снова стали союзниками Глубинного государства, каковыми они оставались всегда.

Поэтому мы с огромной надеждой наблюдаем за постепенным прекращением всех поддержек джихадистов. С такой же надеждой мы следим за диалогом с вашим российским коллегой по восстановлению жизни на опустошённом Ближнем Востоке. Но с огромным беспокойством мы наблюдаем, как Роберт Мюллер, назначенный спецпрокурором, разрушает вашу партию, осуждая ваши дела.

Господин президент, не только вы и ваши сограждане страдаете от двоевластия, установившегося в вашей стране после госпереворота 11 сентября, его жертвой стал весь мир.

Господин президент, 11 сентября – это не история древнего мира. Это триумф интересов транснациональных корпораций, которые сегодня уничтожают не только ваш народ, но и всё стремящееся к свободе человечество.