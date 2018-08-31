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Пентагон признаётся, что потратил 1,5 триллиона долл. на войны после 11 сентября 2001 г.

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По оценкам, опубликованным Пентагоном, затраты на войны, начатые после 11 сентября 2001 года в рамках стратегии Рамсфельда-Цебровского, превысили 1,5 триллиона долл. [1]. Основные расходы понесено во время второго президентского срока Джорджа Буша-мл. и первого президентского срока Барака Обамы.

Но Университет Брауна подвергает сомнению эти данные. По данным этого университета, фактическая стоимость американских войн превысила в четыре раза их объявленную стоимость, т. е. на самом деле она составила ок. 5,6 триллиона долл. [2].

Представляемые в виде „глобальной войны с терроризмом”, эти действия были де факто попыткой реализации стратегии американского адмирала [польского происхождения] Артура Цебровского [3], направленной на разрушение государственных структур и обществ в той части мира, которая не связана с глобальной экономикой.

Перевод
Григорий Грабовский
Polski blog

[1] 1,5 триллиона долларов (1.500.000.000.000 USD). См.: Quarter 2: Cost of War Update as of March 31, 2018, US Department of Defense.

[2] 5,6 триллиона долларов (5.600.000.000.000 USD). См.: Summary of US Costs of War in Iraq, Afghanistan, Pakistan, Syria and Homeland Security, FY2001-2018, Brown University.

[3] «Трамп – это американский Горбачёв », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 30 января 2018. « Военные планы США », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 23 августа 2017.

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Источник : « Пентагон признаётся, что потратил 1,5 триллиона долл. на войны после 11 сентября 2001 г. », Перевод Григорий Грабовский, Сеть Вольтер, 31 августа 2018, www.voltairenet.org/article202672.html

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