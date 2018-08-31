Пентагон признаётся, что потратил 1,5 триллиона долл. на войны после 11 сентября 2001 г.

По оценкам, опубликованным Пентагоном, затраты на войны, начатые после 11 сентября 2001 года в рамках стратегии Рамсфельда-Цебровского, превысили 1,5 триллиона долл. [1]. Основные расходы понесено во время второго президентского срока Джорджа Буша-мл. и первого президентского срока Барака Обамы.

Но Университет Брауна подвергает сомнению эти данные. По данным этого университета, фактическая стоимость американских войн превысила в четыре раза их объявленную стоимость, т. е. на самом деле она составила ок. 5,6 триллиона долл. [2].

Представляемые в виде „глобальной войны с терроризмом”, эти действия были де факто попыткой реализации стратегии американского адмирала [польского происхождения] Артура Цебровского [3], направленной на разрушение государственных структур и обществ в той части мира, которая не связана с глобальной экономикой.