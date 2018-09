Apesar das dificuldades financeiras, a República Árabe Síria começou a reconstruir o país colocando a prioridade não em moradias particulares, mas em infraestrutura e serviços públicos.

As principais estradas do Sul do país foram já refeitas.

Mais importante ainda, 350.000 professores voltaram à escola, entre os quais 30.000 novos recrutados, 100 novas escolas estão em construção e 3.000 deverão ser reconstruídas até daqui a três anos.

Em oposição a qualquer outro ensinamento que não o Alcorão, os jiadistas destruíram sistematicamente ---com o apoio da OTAN--- as escolas nos territórios que ocupavam. Durante sete anos, inúmeras crianças foram privadas de escola pela agressão estrangeira.