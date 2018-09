A oposição armada síria apela a Moscovo e Ancara para bombardearem Idleb

Fuad Elîko, porta-voz da «Coligação Nacional das Forças da Oposição e da Revolução», apelou à Turquia e à Rússia que erradicassem a al-Qaeda de Idleb (Norte da Síria).

Para o líder da oposição armada em Damasco, a Frente al-Nusra, que controla 60% da região de Idleb, é uma organização terrorista.

Esta declaração chega, de maneira surpreendente, no momento em que as mensagens de pedido para não atacar Idleb, se multiplicam no Ocidente.

Elîko é considerado próximo da Turquia. Ancara acaba de reforçar o seu dispositivo militar na fronteira, a fim de impedir o fluxo de refugiados, se os jihadistas de Idleb forem atacados.