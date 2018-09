Skapt og oppfunnet I Washington i januar 2018, under David Satterfield’s administrasjon [Satterfield er en tidligere amerikansk diplomat og ambassadør med utstrakt tjeneste i Midt-Østen, o.a.], den «lille gruppen» fikk oppdraget med å gjenoppta Rumsfeld-Cebrowski-prosjektet som gikk ut på å ødelegge stats-strukturer i Midt-Østen generelt og i Syria spesielt. Dette prosjektet inkluderte til å begynne med også Saudi Arabia, USA, Frankrike, Jordan og Storbritannia (under forutsetning av at de arabiske medlemsstatene ikke allerede var ødelagt).

Denne enheten var hemmelig ved sin oppstart, men ble etter hvert mere kjent ettersom Tyskland og Egypt ble innlemmet. Det ser ut til at enheten har tatt mer til vettet, og forsøker nå å få til en mer ærefull uttreden fra sin involvering i krisen. Gruppen har også tatt kontakt med Astana-gruppen (Iran, Russland og Tyrkia).

Likevel har Storbritannia gjenopptatt prosjektet rettet mot Syria ved å sette i gang en falsk-flagg operasjon i Kafr Zita. Til dette formålet er spesialister fra the Olive Company blitt sendt til området, og kjemiske våpen ble flyttet til det administrative området Idlib. De Hvite Hjelmene bortførte 44 barn, som MI6 planla å bruke som ofre, og gi skylden for deres død på et kjemisk angrep utført av den Syriske Arabiske hæren – mot «opprørerne».

MI6 organiserte på forhånd spredningen av disse falske nyhetene via det falske vitnesbyrdet fra et lite barn, Hala (foto). De opprettet i tillegg en Twitte-konto i hennes navn den 29. juli, og nesten 30 ulike media fulgte umiddelbart opp, mens de ventet på signalet (Operasjon «Eyes on Idlib»). Blant disse var BBC, Radio Free Europe/Radio Liberty, BuzzFed og Huffington Post – dette er alle media som bevisst deltar i den britiske krigspropagandaen.

Samtidig stasjonerte Pentagon ut destroyeren USS Sullivans [oppkalt etter de fem brødrene - George, Francis, Joseph, Madison, og Albert Sullivan, fra 20 til 27 år gamle – som mistet sine liv da skipet de tjenestegjorde på – USS Juneau – ble senket av en Japansk ubåt i november 1942, i slaget ved Guadalcanal, o.a.], USS Sullivans var bestykket med 56 krysserraketter om bord, og et B-1B strategisk bombefly med 24 AMG-158 JASSM luft-til-bakke raketter på flybasen Al-Udeid i Qatar.

Mens den britiske statsminister Theresa May’s ansvar er helt klart i f.m. MI6’s aktiviteter, vet vi ikke hvem som beordret det amerikanske militæret’s disposisjoner.

Frankrikes president Emmanuel Macaroni, som alltid padler i Londons kjølvann – har allerede foreslått ideen om å gjenoppta krigen, i en tale under et møte med sine ambassadører i Paris.

På denne måten, med forakt for det Syriske folket – som demokratisk hadde valgt sin president, foreslo Macron å velge for dem - «La oss respektere Syria’s suverenitet, og la oss virkelig respektere den – ved å la folket uttrykke seg selv, ved å manifestere denne suvereniteten», erklærte han.

Forfatterne av denne planen vet utmerket godt at de allerede har tapt denne krigen om vi ser det fra Syriske side. Deres nye mål ser ut til å strekke seg ennå lengre. De har som intensjon å provosere fram en konflikt med Russland, med andre ord – en krig som kan bli global.

Syria og Russland reagerte med å avsløre fakta. Deretter sendte Russland en del militært materiell til Tartus via container-skipet Sparta III. Moskva forsterket også sin tilstedeværelse utenfor Syria’s kyst (på dette tidspunkt - med ti overflateskip og to ubåter), ved å planlegge større militærøvelser, som vil inkludere 25 overflateskip og omtrent 30 fly.

Skremt - har det Amerikanske Utenriksdepartementet akkurat sendt ambassadør James Jeffrey for å roe landene i området. Han er ventet til Israel, Jordan og Tyrkia. Han følges på reisen av David Satterfield’s assistent – oberst Joel Rayburn fra den militære etterretningstjenesten. Den Amerikanske delegasjonen vil forsikre alle sine samtalepartnere om at Washington ikke har planer om å bombe Syria under falske forutsetninger.

Og for å ta det med.

Hvis vertene for den Amerikanske delegasjonen er modige nok, vil de ikke unnlate å be om klargjøring: følger assisterende statssekretær for det utvidete Midt-Østen, David Satterfield, George Bush jr. og Barack Obama’s politikk, eller skal han implementere Donald Trump’s nye politikk?

Mens London’s stilling er klart anti-Russland, og det Hvite Hus er pro-USA, - hva da med Pentagon?