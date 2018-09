Die Jordanier, Libanesen, Türken und die Europäer werden überrascht sein, wenn sie dort lesen: "Die UNO wird nicht die Rückkehr von Flüchtlingen und Vertriebenen fördern, sondern wird die Rückkehrer unterstützen, um den sicheren, würdevollen, informierten, freiwilligen Charakter der nachhaltigen Rückkehr zu sichern, sowie das Recht der Syrer Asyl beantragen zu dürfen.» In Anlehnung an die Theorie von Professor Kelly Greenhill [ 6 ], ist Feltman nicht bereit den Verbannten zu helfen, in ihr Heimatland zurückzukehren, sondern beabsichtigt, ihre Auswanderung zu nutzen, um ihr Land zu schwächen.

In diesem neuen Dokument von Jeffrey Feltman sind die "Menschenrechte" wieder einmal ein Vorwand. Diese Person hat sich unter der Regierung des Irak an einem privaten Unternehmen beteiligt, das nach dem Vorbild der East India Company konzipiert war, bezeichnet fälschlicherweise als Übergangsbehörde der Koalition [ 4 ], die wenig Respekt für die Rechte des irakischen Volkes zeigte. Sie hat ihre wahren Absichten für Syrien in einer Reihe von Dokumenten, bekannt als „Feltman-Plan“ zum Ausdruck gebracht [ 5 ]. Feltman schlägt darin vor, die Souveränität des syrischen Volkes aufzuheben und wie im Irak, eine ausländische Regierung einzurichten.

Wenn die Charta der Vereinten Nationen auch sechs Mal den Begriff "Menschenrechte" benutzt, macht sie kein Ideal an sich daraus. Ihre Einhaltung ist ja nur in Friedenszeiten möglich. Falls es doch nötig ist daran zu erinnern, ist der Krieg eine Zeit der Unruhen, während der die individuellen Rechte unterdrückt werden. Es ist eine schreckliche Situation, in der ein Teil der Bevölkerung geopfert werden muss, um ein Volk zu retten.

Übersetzung

Horst Frohlich

Korrekturlesen : Werner Leuthäusser



