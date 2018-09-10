شبكة فولتير

يوتيوب يفرض الرقابة على القنوات الحكومية السورية

شبكة فولتير
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أغلقت شركة يوتيوب Youtube (التي يملكها غوغل Google) في 8 أيلول-سبتمبر 2018 القنوات الحكومية السورية، بما في ذلك موقع رئاسة الجمهورية السورية، ووزارة الدفاع السورية، ووكالة الأنباء الحكومية سانا.

لم يقدم يوتيوب أي تفسير لقراره.

لايمكن لهذه الرقابة الجماعية على قنوات موجودة منذ عدة سنوات، ولها برامج مختلفة، أن تُقرر وفقا لمحتويات تلك القنوات، ولكن فقط بسبب ناشرها: حكومة الجمهورية العربية السورية.

الولايات المتحدة تهدد بمهاجمة سوريا قريبا. وقد قدم البنتاغون إلى الرئيس ترامب خطة لقصف البلاد، تتضمن تدمير منشآت الإذاعة والبث التلفزيوني.

إذا حدث هجوم غربي فعلا، فلن تكون الحكومة السورية قادرة على التواصل مع شعبها في الداخل أو في الخارج.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “يوتيوب يفرض الرقابة على القنوات الحكومية السورية”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 10 أيلول (سبتمبر) 2018, www.voltairenet.org/article202859.html

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