Dimite el almirante McRaven, ex asesino en jefe del Pentágono

El almirante McRaven pasó entonces a dirigir el Mando de Operaciones Especiales (US SoCom), o sea todas las fuerzas especiales estadounidenses. Como jefe del US SoCom, McRaven reveló orgullosamente –en audiencia ante el Congreso– haber dirigido asesinatos políticos en 78 países. El presidente Obama había encargado a McRaven la creación de una red internacional con las fuerzas especiales de los aliados de Estados Unidos para poder asesinar a cualquiera en cualquier lugar del mundo en menos de 48 horas [ 4 ].

Luego de la reciente publicación de un artículo anónimo contra Trump en el New York Times [ 3 ], atribuido a un alto funcionario no identificado de la Casa Blanca, se solicitó al almirante McRaven que dimitiera de su puesto en el ya mencionado Consejo.

El almirante McRaven entró en oposición frontal con el presidente Donald Trump cuando este último retiró al ex director de la CIA, John Brennan, la acreditación que le daba acceso a secretos militares y de la seguridad nacional. McRaven publicó entonces un artículo donde se solidarizaba con Brennan y pedía la cancelación de su propia acreditación. Aquel texto se publicó en el Washington Post [ 1 ] el mismo día que otros ex altos responsables de la inteligencia estadounidense también publicaban un texto de apoyo a Brennan [ 2 ].

