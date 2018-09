Rusia desmiente las conclusiones de la comisión internacional sobre el vuelo MH17

El hecho es que la hostilidad occidental no favorece la búsqueda de la verdad. Estados Unidos incluso se plantea hacer que la Corte Penal Internacional juzgue al presidente ruso Vladimir Putin como responsable de la tragedia y el sitio web estadounidense Bellingcat (vinculado al Atlantic Council) proveerá ciertos “indicios” a la comisión encabezada por los Países Bajos.

Rusia, sin embargo, estima que el vuelo MH17 no fue abatido por un misil antiaéreo sino por la aviación ucraniana.

