L’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, a offert l’avion privé le plus vaste et le plus luxueux au monde au président turc, Recep Tayyip Erdoğan.

La valeur du cadeau, un Boeing 747-8i super équipé, serait d’à peu près un demi-milliard de dollars. On ignore si ce don a été fait à la présidence turque ou au sultan Erdoğan en nom propre, ni ce qu’il rétribue.

L’avion, qui a été conçu pour 18 membres d’équipage et 76 passagers, s’ajoute aux autres moyens de transport présidentiel, à savoir une impressionnante flotte de voitures de luxe.

Alors que le Palais blanc, d’une surface quatre fois supérieure à celle du château de Versailles, a été payé par le contribuable turc, le coût de l’avion présidentiel a été entièrement pris en charge par l’émir du Qatar, y compris la peinture aux armes de la Turquie actuellement en cours.

Aux côtés de l’émir Tamim, le président Erdoğan est devenu le protecteur des Frères musulmans dans le monde.