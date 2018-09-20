الأمير تميم يقدم قصرًا طائرا إلى السلطان اردوغان

قدم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الطائرة الخاصة الأكبر، والأكثر فخامة في العالم، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تبلغ قيمة هذه الهدية، وهي طائرة بوينج 747-8 ذات تجهيزات فائقة، حوالي نصف مليار دولار. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الهدية قد قدمت للرئاسة التركية، أم للسلطان أردوغان شخصيا، ولا ماسيقدمه في المقابل

هذه الطائرة، التي صُممت لتستوعب طاقما مؤلفا من 18 فردا و 76 راكبًا، تُضاف إلى وسائل النقل الرئاسية الأخرى، وهو أسطول مذهل من السيارات الفاخرة.

ففي الوقت الذي تم فيه تشييد القصر الأبيض (الذي تبلغ مساحته أربعة أضعاف مساحة قصر فرساي) من جيب دافع الضرائب، كانت تكلفة الطائرة الرئاسية مغطاة بالكامل من قبل أمير قطر، بما في ذلك الطلاء بأسلحة تركيا الجاري حاليا.

أصبح الرئيس أردوغان، جنبا إلى جنب مع الأمير تميم، الحامي لجماعة الإخوان المسلمين في العالم.