После российского ответа на уничтожение самолёта-разведчика Ил-20 никаких прогнозов вплоть до парламентских выборов в США 6 ноября сделать невозможно. Сторонники продолжения войны в Сирии надеются, что Белый дом продолжит политическую линию на отказ от существующего миропорядка, иначе Конгресс перейдёт в оппозицию и начнёт процедуру отставки действующего президента.

Причины войны в Сирии

Теперь ясно, что первоначальный план Соединённых Штатов, Соединённого Королевства, Израиля, Саудовской Аравии и Катара не будет реализован. Он не будет реализован, несмотря на то, что был поддержан, хотя и с опозданием, Францией и Турцией.

Мы должны помнить не о том, каким образом мы сдерживали эти события в самом начале, а о том, что мы узнали позже по этому вопросу. Хотя события в Дераа нам представляли как «самостийное восстание» против «репрессий диктатуры», сегодня мы знаем, что они были спланировали заранее [1].

Так же, мы должны перестать верить в то, что все члены Коалиции объединились для достижения одной и той же цели и что они используют единую стратегию. Как бы эти страны ни влияли друг на друга, у каждой из них своя история, свои интересы и свои собственные цели в этой войне.

Соединённые Штаты продолжают стратегию адмирала Цебровски по ликвидации государственных структур на большом Ближнем Востоке [2]. Их поддерживает Соединённое Королевство, которое претворяет в жизнь идеи Тони Блэра по приведению к власти в регионе Братьев-мусульман [3]. А также Израиль, который намерен установить доминирование над регионом согласно планам Одеда Йинона [4] и Дэвида Вюрмсера [5]. Оружие было заблаговременно доставлено Саудовской Аравией в мечеть Омар [6], а Катар придумал историю с детьми, которым якобы вырвали ногти.

Саудовская Аравия в то время не пыталась навязать Сирии новую политику или свергнуть её правительство. Рияд всего лишь требовал, чтобы президентом могли становиться только сунниты. А ваххабиты, которые на протяжении двух столетий считали и суннитов, и шиитов еретиками, и призывали их всех истреблять, если они не покаются, сегодня, по странному стечению обстоятельств, выставляют себя защитниками суннитов и врагами шиитов.

Что до крошечного Катара, то он решил отомстить за отказ от его проекта газопровода через Сирию [7].

Франция, которая должна была участвовать в заговоре в силу Ланкастерских соглашений, держалась в стороне из-за своего вмешательства в Ливию. Министр иностранных дел Ален Жюпе пытался подтолкнуть Францию к сотрудничеству с заговорщиками, но посол в Дамаске Эрик Шевалье на месте опровергал факты и спустил это дело на тормозах [8].

Франция примкнула к заговорщикам в надежде продолжить намеченную в 1915 г. и одобренную соглашениями Сайкса-Пико-Сазонова колонизацию Сирии. Хотя французский мандат по Сирии рассматривался как промежуточный по сравнению с долговременной колонизацией Алжира [9], в XXI в. он рассматривался как вторичный по сравнению с контролем над Сахелем. Кроме того, стремясь реализовать своё прежнее обязательство, Париж подталкивает к созданию курдской национальной автономии по той же схеме, как британцы в 1917 г. действовали по отношению к палестинцам. Для этого он объединился с Турцией [10], которая согласно «национальной клятве» Ататюрка [11], завоевала северную часть Сирии, где предполагалось расселить турецких курдов.

Если цели первых четырёх агрессоров совместимы между собой, то с целями двух других они расходятся.

Франция, Соединённое Королевство и Турция - все трое бывшие колониальные державы. И все трое пытаются усесться на один и тот же трон. То есть война в Сирии возобновила в них дух соперничества.

Возникновение ИГИЛ в ходе войны против Сирии и Ирака

В конце 2013 г. Пентагон пересмотрел свои планы по реализации стратегии Цебровски. Первоначальный план, о котором поведал Ральф Петерс [12], был заменён планом Робина Райта по созданию «Суннистана» на территории Сирии и Ирака [13].

Однако ввод в сентябре 2015 г. российского контингента в Сирию для воспрепятствования созданию «Суннистана» Исламским государством нарушил планы шести главных партнеров по этой войне.

Во время следующих трёх лет войны Коалиция преследовала другие цели: во-первых, создать новое государство на территории Ирака и Сирии согласно идеям Цебровски, а во-вторых, использовать ИГИЛ для блокирования шёлкового пути, который хотел восстановить китайский президент Си Цзиньпин и который обеспечивал доминирование Китая над «западной» частью континента.

Сирийско-российская победа и изменение позиции США

Катастрофа ИЛ-20 17 сентября 2018 г. предоставила России случай закончить эту затянувшуюся войну, объединившись с Белым домом против других агрессоров. В меньшем масштабе это напоминает российско-американскую реакцию во время Суэцкого кризиса 1956 г. [14].

Москва не только поставила Сирийской арабской армии зенитные ракетные системы С-300, но и развернула в Сирии единую систему ПВО. После того, как система заработает и сирийские военные пройдут обучение, то есть не позднее, чем через три месяца, западные самолёты не смогут заходить в воздушное пространство Сирии без ведома Дамаска [15].

Президент Трамп раньше заявлял, что он намерен вывести из Сирии американские войска. Но он вынужден был пересмотреть это решение под давлением Пентагона. Он согласился с генералами оказать давление на Дамаск по той причине, что США были исключены из мирных переговоров в Сочи. Передача российских вооружений, с чем Белый дом, вероятно, согласился, предоставило президенту Трампу случай надавить на Пентагон. Последний должен будет вывести американские войска, но продолжит поддерживать наёмников (в данном случае, курдов и арабов из Демократических сил) [16].

Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем потребовал с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН немедленный и безусловный вывод всех оккупационных войск – американских, французских и турецких [17].

Если американцы уйдут, французы и турки не смогут воевать. Израиль не сможет больше безнаказанно летать и бомбить. А британцы уже отступили.

Однако Тель-Авив, Париж и Анкара всё ещё надеются, что президент Трамп 6 ноября проиграет парламентские выборы и будет отстранён от власти. Поэтому они с нетерпением ждут судьбоносных выборов и никаких решений пока не принимают.

Если предположить, что Трамп выиграет промежуточные выборы в Конгресс, возникает другой вопрос. Если Запад прекратит войну против Сирии, где он развяжет новую? Все без исключения аналитики сходятся во мнении, что западные политики заносчивы и настроены реваншистски, так что они не согласятся пойти на попятную пред новыми азиатскими державами.

Если война проиграна, агрессоры уходят. Однако западный менталитет этого не позволяет. Войну в Сирии страны Запада не закончат, пока где-нибудь не найдут новую кость и не набросятся на неё.

Ответ пока есть только по Соединённому Королевству. Теперь всем ясно, что раз Лондон продолжает дипломатическое давление на Сирию через «Малую группу», значит, он намерен возобновить «Великую игру», когда Британская корона в XIX в. враждовала с русским царём. После надуманного дела Скрипаля по примеру «Телеграммы Зиновьева» [18], Лондон застаёт на месте преступления агентов российской службы внешней разведки при их попытке обнаружить, что замышлялось против России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Эта геополитическая доктрина не зависит от событий – события служат ей только предлогом. «Великая игра» - это стратегия Британской империи. Возврат Соединённого Королевства к этой игре есть следствие Брексита и политики «Global Britain». Как и в XIX веке, эта антироссийская конфигурация в итоге приведёт к острому соперничеству между Лондоном и Парижем. А в случае ухода Терезы Мэй, к пересмотру Брексита и не выходу Соединённого Королевства из ЕС, при этом все планы будут аннулированы.

Если Франция с сегодняшнего дня начнёт выходить из Ближнего Востока и сконцентрирует свои усилия на Сахеле, позиция США станет гораздо более проблематичной. После 11 сентября 2001 г. Пентагон пользуется определённой автономией. Десять Объединённых Командований ВС США подчинены не Объединённому Комитету начальников штабов, а напрямую министру обороны. Они превратились в «вице-королей» «Американской империи» и не хотят, чтобы президент Трамп их власть подтачивал. Некоторые из них, например, Командование по Южной Америке (SouthCom) [19], намерены продолжать реализацию планов адмирала Цебровски невзирая на укоры Белого дома.

Много пока остаётся неопределённым. Единственно, о чём пришли к согласию, касается ИГИЛ. В течение трёх лет Запад утверждал, что борется с террористической организацией и в то же время поставлял ему оружие. Но теперь Дональд Трамп приказал положить конец явно террористической организации, называющей себя Халифатом, а вооружённые силы Сирии и России вытеснили джихадистов. Страны Запада не хотят, чтобы их друзья - «умеренные повстанцы», признанные террористами, возвращались в их страны. То есть, признают они это или нет, но, в итоге, они желают им смерти в Сирии.

Только промежуточные выборы в США ответят на вопрос, продолжится ли в Сирии война, или она найдёт себе другое поле брани.