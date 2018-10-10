Министр внутренних дел США Райан Зинке (Ryan Zinke) заявил на энергетической конференции в Питтсбурге, что Россия развернула свою боевую авиацию на Ближнем Востоке не только для поддержки президента Башара Асада, но и для того, чтобы взять под контроль энергетический рынок региона. Именно поэтому американский флот может рассмотреть военный вариант, то есть установить морскую блокаду России и не дать российским энергоносителям попасть на ближневосточные рынки. [1]

Что касается ближневосточных государств, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт, Сирия, Ирак и Иран обладают огромными запасами природного газа. Кроме того, все они (за исключением Сирии) сами являются экспортерами. Россия даже не думает о том, чтобы конкурировать с ними. В то же время заявление Зинке о морской блокаде России выглядит логичным, особенно на фоне недавней активизации 2-го флота, который отвечает за Северную Атлантику. Кроме того, в чем цель сохранения 6-го флота в Средиземном море?

Чтобы понять текущую ситуацию, следует вспомнить настойчивые призывы Румынии к НАТО насчет постоянного размещения американского флота в Черном море. Только вот в настоящий момент это уже невозможно, так как, в отличие от Райана Зинке, Пентагон признает способность России отстоять свои позиции в Черном море и по всему Средиземноморью. В этом и была стратегическая цель участия России в сирийской кампании на стороне Башара Асада: создать авиационные и морские базы, использовать средиземноморское пространство, прикрыть воздушные и морские силы эффективной ПВО и системой постановки помех, превратить Черноморский флот в Средиземноморский.

Для блокады России США сформировали экспедиционные группы с ядром из авианосцев и вертолетоносцев. В рамках новой комбинированной стратегии, которая подразумевает использование авиационных антикорабельных ракет, российские войска могут потопить эти экспедиционные группы сразу же после того, как они пройдут Гибралтар. Кроме того, ракеты российских кораблей и подлодок в состоянии потопить американские экспедиционные группы на юге Италии. Место выбирается так, чтобы базирующиеся на авианосцах самолеты не могли быть пущены в ход: F-18 может нанести удар по целям лишь в радиусе 720 километров от авианосца. В обычных условиях, F-18 могут добраться до Крыма и российского побережья Черного моря лишь в том случае, если авианосец находится в Эгейском море.

До недавнего времени российские береговые батареи, суда и подлодки имели на вооружении лишь дозвуковые ракеты Х-35 дальностью в 300 километров, эквивалент американской противокорабельной ракеты AGM-84 Harpoon. Командование южного военного округа, к которому относится Черноморский флот, сообщило в начале года о введении в строй эскадрильи из десяти МиГ-31 БП с противокорабельными ракетами Х-47М2 «Кинжал». Эта двухступенчатая ракета (модификация наземной К720 «Искандер») обладает дальностью в 2 000 километров, скоростью в 10 Махов (12 250 км/ч) и максимальной высотой полета в 40-50 километров. «Искандер» был выбран для этой модификации, поскольку может поражать цель с погрешностью всего в 2-6 метров и хранить геолокационные данные цели при движении к ней.

Un MiG-31BM 92 Red transportant un missile antinavire Kinzhal Kh-47M2.

Для достижения таких параметров «Кинжал» запускается с самолета, который в состоянии нести объект весом в 7 тонн, развивать сверхзвуковую скорость и подниматься до высоты в 13 000 — 15 000 метров. Поэтому нести ракету должны МиГ-31 и сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-60. Максимальная дальность полета этих машин делает возможной их тайную переброску из России в Сирию без дозаправки в полете.

Во время запуска самолет передает ракете «Кинжал» полученные с помощью системы ГЛОНАСС координаты цели. Если она стационарна, ракета нанесет удар по указанным координатам. Если же цель подвижна (боевой корабль), три типа датчиков ведут поиск с позиции последнего расположения цели, и после ее идентификации ракета начинает атакующие маневры. В отличие от «Искандера», в памяти «Кинжала» хранятся данные, которые позволят ему отличить авианосец от других типов целей. Полет ракеты до цели занимает 15 минут, за которые та не может сдвинуться более чем на 10 километров по отношению к изначальным данным ГЛОНАСС. После запуска автономные датчики «Кинжала» охватывают зону в 50 километров вокруг изначальных координат авианосца по ГЛОНАСС.

Подобно наземным MIM-104 Patriot, противовоздушные ракеты RIM-67 SM-2ER обладают потолком в 30 000 — 33 000 метров. SM-2ER может быть пущен в ход с того момента, как «Кинжал» опускается ниже этого потолка, и до поражения цели. При этом сбить российскую ракету чрезвычайно сложно, поскольку она опускается ниже этого потолка, когда до цели остается всего 50 километров, а ее гиперзвуковая скорость оставляет на реагирование всего лишь порядка 60 секунд.

Кроме того, оператор радара американского авианосца (он занимается целеуказанием систем ПВО) не может отличить «Кинжал» от 20 ложных целей, которые тот рассеивает вокруг себя. Таким образом, для поражения «Кинжала» потребуется более 20 противоракет, однако батарея может за такое короткое время выпустить не больше 8-12 ракет разных типов.

Корабельная система AEGIS, которая установления на сопровождающих авианосцы в экспедиционных группах эсминцах и крейсерах, использует ракеты SM-3 блоков IIA и IB. Они разработаны для перехвата баллистических ракет на крейсерской скорости и высоте от 80 до 150 километров. На высоте менее 80 километров они теряют точность из-за системы кинетической защиты, а их датчики целеуказания больше не в состоянии перехватить ни одну цель.

Российские суда, подлодки и сверхзвуковые бомбардировщики также имеют на вооружении другую гиперзвуковую ракету, 3М22 «Циркон». Она обладает дальностью в 1 000 километров и развивает скорость в 8 Махов (9 800 км/ч) на крейсерской высоте в 40 000 метров. Она также способна маневрировать при приближении к цели. Отличие «Циркона» от «Кинжала» в том, что он обладает гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который работает на воздухе и авиатопливе. На кораблях эти ракеты устанавливаются в универсальные вертикальные пусковые системы 3С-14-11442М, напоминающие американскую систему МК-41 со 128 пусковыми ячейками. Стоит отметить, что кинетическая энергия удара гиперзвуковых противокорабельных ракет 50 раз выше той, что обладают существующие образчики такого оружия, которые обычно движутся на дозвуковых скоростях.

Параллельно с гиперзвуковой противокорабельной ракетой 3М22 «Циркон» существует также вариант под названием «БраМос-II», с дальностью в 300 километров и скоростью в 7 Махов. Организация оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии и ВПК «НПО машиностроения» создали в 2000 году совместное предприятие «БраМос» (по названию двух рек: Брахмапутра и Москва).

«БраМос-II» представляет собой второй тип ракет серии «БраМос»: первый, «БраМос-I», развивает скорость от 2,8 до 3 Махов и был принят на вооружение индийскими сухопутными войсками. «БраМос-I» представляет собой вариант стоящей на вооружении в российской армии ракеты «Яхонт». Дальность обеих модификаций «БраМос» не превышает 300 километров, поскольку Россия поддерживает международные меры контроля над распространением ракетных технологий, которые запрещают ей помогать другим странам в создании ракет с большим радиусом действия.

Первые разработки гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя начались еще в 1979 году. Тогда команды авиакосмических инженеров Баранова и Жуковского занимались исследовательским проектом под названием «Холод». Двигатель обладал длиной в 1,2 метра, диаметром в 40 сантиметров и массой в 180 килограммов (не считая топливного бака в 45 килограммов. Он мог работать на воздухе и жидком водороде, развивая мощность от 500 до 800 кгс.

Хотя советская экономика рухнула в 1991 году, «Холод» завершил программу испытаний. Его закрепили на противовоздушной ракете дальнего радиуса действия типа С-200, которая вывела его на высоту в 20 километров на скорости в 3 Маха (3 600 км/ч). После отделения от ракеты «Холод» проработал 77 секунд, развив скорость в 6,5 Маха (7 966 км/ч) до высоты в 35 километров.

В 1994 году НАСА подключилось к программе «Холод» с появлением двигателя большей величины (58Л), чем тот, что был создан воронежским Конструкторским бюро химавтоматики. Несмотря на все обещания, НАСА проспонсировало испытания только 12 февраля 1998 года, когда двигатель 58Л достиг высоты в 27,1 километра и развил скорость в 6,41-6,47 Маха. После того, как США получили всю документацию, они вышли из проекта и протестировали собственный аппарат (Х-43А) с двигателем, который, вероятно, был скопирован с «Холода».

В 2003 году бы запущен второй прототип X-43A с помощью бомбардировщика В-52 и ракеты US Pegasus. Двигатель на жидком водороде проработал 10 секунд, достигнув скорости в 7 Махов. В ноябре 2004 года Х-34А продемонстрировал скорость в 9,8 Маха, однако американская армия посчитала, что у этого оружия нет будущего, и приостановила финансирование программы. По иронии судьбы, россияне в тот момент получили от индийцев почти миллиард долларов на продолжение исследований и разработку ракет «БраМос».

После 1998 года Россия продолжила работы и испытания, пусть больше и в аэродинамических трубах, чем на полигоне в Ахтубинске. Работы над двигателями этого типа шли в рамках программы «Игла». Первая модель ГЛЛ-ПА-02 длиной в 3 метра и массой в 600 килограммов совершила полет в 2005 году, достигнув скорости в 6 Махов и высоты в 27 километров. За ней последовала ГЛЛ-31 длиной в 8 метров и массой в 3,8 тонны, которой удалось показать скорость в 9 Махов. Последним аппаратом этого типа стал ГЛЛ-8, разрабатываемый для пуска с воздушных платформ: при длине в 8 метров и массе в 2,2 тонны он может развивать скорость в 15 Махов на высоте в 70 километров.

Предполагается, что гиперзвуковая ракета «Авангард», способная нести ядерные боеголовки, оснащается гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. После обратного входа в атмосферу на скорости в 20 Махов (24 500 км/ч) «Авангард» ведет себя иначе, чем другие баллистические ракеты, и его невозможно поразить, поскольку он может набирать высоту, двигаться по горизонтали и менять направление полета.