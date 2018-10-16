4 октября 2018 г. Белый дом опубликовал новую «Национальную стратегию борьбы с терроризмом» (National Strategy for Counterterrorism) [1]. Этот документ выдаётся как полный отказ от предыдущей практики. Предыдущая стратегия была разработана администрацией Обамы и была опубликована в 2011 г. На самом деле, речь идёт о компромиссе между президентом Трампом и Пентагоном.

Преамбула

Терроризм – это метод борьбы, при котором какая-либо вооружённая сила сохраняет за собой право на ответный акт. Пять членов Совета безопасности ООН пользовались им во время холодной войны.

В ту пору террористические акты либо использовались в качестве предостережения одного государства другому, либо были секретными операциями по устранению определённых лиц. Сегодня они получили массовое распространение. Они больше не служат предостережением какому-то государству, а являются способом его ослабления.

В качестве примера для французских читателей, напомним, что во время гражданской войны в Ливане президент Франсуа Миттеран организовал в ответ на убийство посла Франции в Бейруте Луи Даламарра теракт на призывном пункте Дамаска, в результате которого погибли 175 человек. Или в 1985 г. по приказу президента Миттерана было взорвано судно Rainbow Warrior, принадлежащее Гринпис, так как своим присутствием оно мешало проведению ядерных испытаний в Тихом океане. Тогда погиб один человек.

Неопределённости

В риторике США с 2001 г. неизменно присутствуют следующие неопределённости:

Понятие «Мировая война против терроризма», введённое Джорджем Бушем мл., лишено всякого смысла. Слово «терроризм» не указывает на какого-либо врага, это - метод ведения войны. Война против терроризма, следовательно, означает не более как «войну против войны». Но на самом деле этим словом выражалось то, что Дональд Рамсфельд назвал «войной без конца», то есть стратегию адмирала Артура Цебровски по ликвидации государственных структур в странах, не включенных в глобальную экономику.

Мусульманские организации, практикующие терроризм, опираются на определённую идеологию, идеологию политического ислама, которую защищают и распространяют Братья-мусульмане. Одновременно одна из разновидностей этой идеологии распространяется некоторыми иранскими течениями, хотя они редко прибегают к терактам. Вместо борьбы с симптомами (рост числа терактов), лучше лечить болезнь (политический ислам).

Слово «терроризм» приобрело уничижительный смысл. Оно зачастую употребляется в отношении организаций, которые практикуют этот метод борьбы в исключительных случаях, но Белый дом хочет их демонизировать (например, Хезболла).

Эволюция антитерроризма

Развязанная президентом Джорждем Бушем мл. после событий 11 сентября 2001 г. мировая война против терроризма намеченной цели не достигла. Наоборот, число терактов в мире увеличилось в десятки раз. Вся эта возня была всего лишь оправданием за установление всеобщего наблюдения за американскими гражданами ((Patriot Act и создание секретариата Национальной безопасности) и оправдания агрессивных войн (Афганистан, Ирак).

Президент Обама подчистил эту систему. Он положил конец некоторым позорным явлениям (например, использование пыток) и отказался от использования этой риторики для оправдания агрессий против Ливии и Сирии. Он прекратил полемику по терактам 11 сентября, поддержал Patriot Act и ввёл агентства по наблюдению за населением. Войну против терроризма он использовал для создания системы целенаправленных убийств, зачастую совершаемых с помощью дронов. Одновременно он провёл постановочную операцию по ликвидации Уссамы Бен Ладена с целью возвращения своих компаньонов в лоно первоначальной организации под руководством ЦРУ. Таким образом он опирался на Аль-Каиду в наземных операциях в Ливии и Сирии. В итоге, он поддержал создание Халифата на территории Ирака и Сирии, утверждая при этом, что он, якобы, борется с ИГИЛ.

Президент Трамп, поставивший перед собой цель покончить с использованием союзниками терроризма, был вынужден изменить свои планы после ухода в отставку своего советника по национальной безопасности генерала Майкла Флинна. Но ему удалось добиться прекращения финансирования странами Залива террористических вооружённых формирований и положить конец Халифату как государству и сделать борьбу против терроризма одной из целей НАТО.

Новая американская стратегия борьбы с терроризмом

Новая американская доктрина направлена на то, чтобы привлечь федеральные органы власти к реализации политики под лозунгом «Америка прежде всего!». То есть, предполагается, что Вашингтон будет бороться только с теми террористическими организациями, которые нарушают его интересы. При этом интересы понимаются в широком смысле, то есть, включая интересы Израиля.

Для оправдания такого расширения используется риторика Буша мл., согласно которой Соединённые Штаты, включая Израиль, нуждаются в защите, потому что они являются «авангардом свободы, демократии и конституционного управления».

Президент Трамп в качестве тех, с кем следует вести борьбу, указал следующие организации:

формирования типа Аль-Каида, ИГИЛ, Боко Арам, Техрик-э-Талибан, Лашкар-е-Тайба, если они будут и дальше противодействовать интересам США;

формирования, которые противостоят Израилю (Иран, Хезболла, Хамас);

другие экстремисты (неонацисты из Северного движения сопротивления и Группы национального действия, сикхи из Бабар Хальза и даже специсты)

В ней нет только базирующихся в Пакистане мусульманских и сикхских формирований, которые, вероятно, готовят операцию по дестабилизации этой страны. После ИГИЛ в Пальмире, украинских нацистов и «революции» в Никарагуа Пакистан может стать четвёртым местом противодействия китайскому проекту «Один пояс – один путь».

Приоритеты

После объявления новой стратегии объявлены новые действия. Президент Трамп признаёт, что Соединённые Штаты не в состоянии сделать всё сразу, и поэтому определяет «приоритеты» - элегантный способ указать, что больше делать не нужно.

Отметим, что президент Трамп считает допустимым по законам военного времени тюремное заключение джихадистов, причём пожизненное, так как понимает, что закончить эту войну в разумные сроки невозможно.

Три самые значительные инновации следующие:

Внутренний механизм США по наблюдению за въезжающими на территорию лицами и внесение в картотеку подозрительных лиц должен быть распространён на всех союзников. «Америка прежде всего!» не означает «только Америка!». Нравится это Белому дому или нет, но Пентагон для координации антитеррористической деятельности будет пытаться установить «Американскую империю».

До сих пор велась пропаганда против найма новых джихадистов, а теперь Пентагон и секретариат Национальной безопасности вправе сделать её государственной идеологией, чтобы мобилизовать всё общество. Антитерроризм призван стать тем, чем в эпоху сенатора Маккарти был антикоммунизм.

Борясь с формированиями, признанными террористическими, Пентагон теперь будет учитывать, что он не в состоянии предупредить все теракты на своей территории. Следовательно, должна быть разработана программа по устранению причиняемых ущербов. Это полное изменение менталитета. До сих пор ни один враг не ступал на американскую землю, тогда как американские военные разбросаны по всему миру, навязывая всем американские порядки. Теперь Пентагон будет осмысливать себя как силу, призванную защищать собственную территорию.

Таким образом, новая «Стратегия борьбы с терроризмом» далека от того, что было сформулировано Дональдом Трампом и Майклом Флинном во время президентской кампании. И она почти никак не повлияет на сложившуюся ситуацию. Тем не менее, она полезна: президент шаг за шагом перестраивает всю систему государственной безопасности. При этом он намерен превратить империалистические вооружённые силы в органы национальной обороны.