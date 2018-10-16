Соединенные Штаты изолированы в географическом отношении и обладают самыми мощными в мире военно-морскими силами. Они способны осуществлять интервенцию в любой точке мира. Тем не менее, министр внутренних дел США Райан Зинке заявил на заседании Альянса потребителей энергии в Питтсбурге, что вероятность установления Вашингтоном блокады России в Черном и Средиземном морях близка к нулю. Это связано с тем, что российские гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал» и 3М22 «Циркон» способны нейтрализовать американскую корабельную группу из зоны Гибралтара.

Британия заявляет о своем намерении отправить 800 спецназовцев в северную Норвегию для противодействия потенциальной «российской агрессии».

На фоне развертывания все новых военных подразделений НАТО в странах Балтии и Польше, ВМС США объявили о возобновлении деятельности своего Второго флота, который был расформирован семь лет назад. Этот флот призван выполнять боевые задачи в Северном и Балтийском морях, а также в Северном Ледовитом океане.

Наиболее уязвимыми российскими объектами на северном фланге НАТО являются Калининградский анклав на Балтике, а также газопровод «Северный поток». Могут ли Соединенные Штаты применить свой Второй флот для осуществления военно-морской блокады России в Атлантике, а также балтийском и арктическом регионах?

В Арктике американские авианосцы не рискуют действовать из-за угрозы оказаться заблокированными во льдах. Что касается двух других упомянутых зон, здесь могут быть предприняты определенные усилия, однако они не имеют ни единого шанса на успех.

Россия может нанести удар по любой военно-морской группировке, которая попытается организовать такую блокаду. Каким образом? Например, с помощью залпа гиперзвуковыми ракетами по надводным кораблям, как только они войдут в пролив Скагеррак, связывающий Северное море с Балтийским.

Кроме того, российские подводные лодки с ядерными двигателями, вооруженные гиперзвуковыми ракетами, могут атаковать любые силы ВМС США, которые окажутся в пределах тысячи километров от восточной оконечности Атлантического океана, к югу от Исландии.

Русские также могут ударить с помощью гиперзвуковых ракет Х-47М2, установленных на борту дальних стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-23М3, если военно-морская группировка США достигнет южного побережья Гренландии. Чтобы избежать перехвата, российские самолеты могут зайти с Северного полюса.

Какова вероятность того, что американские ВМС выживут в случае реализации одного из упомянутых сценариев? В случае атаки гиперзвуковыми ракетами у Пентагона было бы крайне мало времени для реагирования. Это связано с исключительно высокой скоростью движения этих ракет и минимальным временем их пребывания в зоне действия систем ПВО. Так, ракета «Кинжал» обладает дальностью 2 тысячи километров, скоростью 12500 километров в час и максимальной высотой от 40 до 50 километров. Ракета «Циркон» имеет дальность 1000 километров, скорость 9800 километров в час и максимальную высоту около 40 километров.

Вероятность уничтожения авианосца этими двумя типами гиперзвуковых ракет, преодолевающих защиту систем ПВО, составляет 88 процентов. Это означает, что в случае запуска 100 ракет 88 из них достигнут своих целей и уничтожат их.

Если применить ту же математику к конкретной ситуации с Соединенными Штатами, можно сказать, что в случае пуска 11 российских гиперзвуковых ракет по 11 существующим американским авианосцам, лишь 1,3 ракеты не смогут достичь своих целей. Это фактически означает, что после первой же атаки российских гиперзвуковых ракет у Пентагона останется всего два авианосца, из которых один будет серьезно поврежден. Без сомнения, это стало бы настоящей катастрофой для военно-морских сил США.