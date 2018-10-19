Voltaire İletişim Ağı

Suudiler açıkça bölünüyor

Voltaire İletişim Ağı
+

Suudi veliaht prensi Mohamed bin Selman’ı (« MBS » olarak anılan) düşürmeye yönelik komplonun bastırılması, kraliyet ailesinin birçok üyesinin kaçmasına neden oldu.

Oğlu MBS’nin Prens el Velid’in güvenilir adamının kellesini getirttiği dedikoduları yayılırken, Kral Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bu konuyla ve Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda hiçbir bilgisinin olmadığı yolunda güvence verdi.

Kral Selman’ın kardeşi Prens Ahmet bin Abdülaziz nihai olarak Avrupa’ya yerleşti. Paris’te yaşaması bekleniyor. Eski İçişleri Bakanı bin Abdülaziz « Sudayri Yedilisi »nden biri. Gerici ama yolsuzluğa bulaşmamış biri olarak biliniyor. Daha önce 2015’te MBS’nin çarpıcı yükselişini önlemeye yönelik manevralara katılmıştı.

Yurtdışına giden bin Abdülaziz’e, eski Kral Abdullah’ın oğlu Saad ve eşlerinden biri Hessah da katıldı.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Suudiler açıkça bölünüyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 19 Ekim 2018, www.voltairenet.org/article203559.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Quincy Paktı sadece Arabistan Kralını koruyor, veliahdını değil
Trump usulü terörizmle mücadele
Trump usulü terörizmle mücadele
yazan Thierry Meyssan
Rus hipersonik füzeleri konusunda CNBC ile yaşanan polemik