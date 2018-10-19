Suudiler açıkça bölünüyor

Suudi veliaht prensi Mohamed bin Selman’ı (« MBS » olarak anılan) düşürmeye yönelik komplonun bastırılması, kraliyet ailesinin birçok üyesinin kaçmasına neden oldu.

Oğlu MBS’nin Prens el Velid’in güvenilir adamının kellesini getirttiği dedikoduları yayılırken, Kral Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bu konuyla ve Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda hiçbir bilgisinin olmadığı yolunda güvence verdi.

Kral Selman’ın kardeşi Prens Ahmet bin Abdülaziz nihai olarak Avrupa’ya yerleşti. Paris’te yaşaması bekleniyor. Eski İçişleri Bakanı bin Abdülaziz « Sudayri Yedilisi »nden biri. Gerici ama yolsuzluğa bulaşmamış biri olarak biliniyor. Daha önce 2015’te MBS’nin çarpıcı yükselişini önlemeye yönelik manevralara katılmıştı.

Yurtdışına giden bin Abdülaziz’e, eski Kral Abdullah’ın oğlu Saad ve eşlerinden biri Hessah da katıldı.