Voltaire İletişim Ağı

Laurent Fabius’un küstahlığı

Voltaire İletişim Ağı
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Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today’e bir mülakat verdi. Lavrov, Mali’de gerçekleştirilen « Serval Harekatı » sırasında Fransız mevkidaşı Laurent Fabius ile bir telefon görüşmesi yaptığını ifşa ediyor.

Lavrov, « Fransa Mali’deki birliklerinin bu terörist tehditle mücadele etmek için BM Güvenlik Konseyi’nin onayını almasını istiyordu. Larent [Fabius] beni aradı ve bizden buna karşı çıkmamamızı istedi (…) Ama ona, Libya’da silahlandırmış olduğunuz insanların faaliyetlerini bastıracağınızı aklınızdan çıkarmayın dedim. Gülümsedi ve bana: “Hayat böyle işte” dedi. Ama buna rağmen “hayat böyle” olsa da bu siyaset değil dememiz gerekir. Tabi buna çifte standart ilkesidir » dedi.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Laurent Fabius’un küstahlığı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 23 Ekim 2018, www.voltairenet.org/article203599.html

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