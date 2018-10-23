Laurent Fabius’un küstahlığı

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today’e bir mülakat verdi. Lavrov, Mali’de gerçekleştirilen « Serval Harekatı » sırasında Fransız mevkidaşı Laurent Fabius ile bir telefon görüşmesi yaptığını ifşa ediyor.

Lavrov, « Fransa Mali’deki birliklerinin bu terörist tehditle mücadele etmek için BM Güvenlik Konseyi’nin onayını almasını istiyordu. Larent [Fabius] beni aradı ve bizden buna karşı çıkmamamızı istedi (…) Ama ona, Libya’da silahlandırmış olduğunuz insanların faaliyetlerini bastıracağınızı aklınızdan çıkarmayın dedim. Gülümsedi ve bana: “Hayat böyle işte” dedi. Ama buna rağmen “hayat böyle” olsa da bu siyaset değil dememiz gerekir. Tabi buna çifte standart ilkesidir » dedi.