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= = 16 ila 22 Ekim 2018 haftası = =

Rus basınından sonra, Pentagon da Valentin Vasliescu’nun teorik olarak Rusya’nın kendisini tehdit eden ABD uçak gemilerini batırma olasılığını ortaya koyan makalesine yanıt verdi [1].

Pentagon bir basın bildirisi yayınlamak yerine, bizi yalanlamak üzere 12 Ekim’de CNBC’de ismi açıklanmayan bir subayı konuşturmayı tercih etti.

Avanguard füzelerinin kısa ve orta vadede kullanıma hazır hale getirilemeyeceğine ilişkin geçerli görünen bir iddia geliştirildi ama Valentin Vasilescu 15 Ekim’de bu iddianın söz konusu füze için geçerli olmadığını ortaya koydu [2].

Sonuç olarak Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Ekim’de Valdaï Kulübünde, hipersonik Avanguard füzelerinin hizmete gireceğini duyurdu. Böylece bu polemiğe de son verilmiş olacaktır [3].