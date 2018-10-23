Makedonya Meclisi, Cumhuriyetin adının değiştirilmesine ve NATO ve Avrupa Birliği’ne üye olmasına olanak sağlayan bir anayasa değişikliğini nitelikli çoğunlukla kabul etti.

14 Temmuz 2018’de Zoran Zaev hükümeti NATO’ya üyelik müzakerelerinin başlamasını kutlamak için ulusal bayram düzenlemişti. Ancak Makedonyalılar ülkede düzenlenen 14 ücretsiz konseri boykot etmişlerdi. Bunlardan hiçbiri düzenlenemedi.

30 Eylül’de Makedonyalıların üçte ikisi, Başbakan Zoran Zaev ve Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras arasında müzakere edilen Cumhuriyetin adının değiştirilmesini kabul etmedi.

Bunun üzerine Washington ve Brüksel, halkın iradesini çiğnemek üzere meclisten yararlanmaya karar verdi.

ABD’nin Üsküp Büyükelçisi Jess L. Baily (Türkiye’nin Libya ve Suriye’ye karşı savaşa girişi sürecini yöneten) ve Atina Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt (Ukrayna’da 2014 hükümet darbesini ve 2018’de Ortodoks Kilisesindeki bölünmeyi örgütleyen) yönetiminde bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Balkanlardan sorumlu genel müdürü Matthew Palmer’i sahaya gönderdi.

Sekiz muhalefet milletvekiline yönelik açılmış bulunan yasal soruşturmalar birden sonlandırıldı ve hapiste olanlar da serbest bırakıldı. Her birine oyunu değiştirmesi karşılığında « ajan Tesla » tarafından 250 000 dolar nakit ödemede bulunuldu. Milletvekilleri verdikleri sözü tuttular. Vatan haini olarak kabul edilerek siyasi yaşamlarına son verildi.

Büyükelçi Bailey ve Dışişleri Bakanı ikinci yardımcısı tartışmalar ve seçim sırasında meclis salonlarındaydı.

Oylama sonucunda İçişleri Bakanı isim değişikliği ve NATO ve AB’ye üyelik lehinde oy kullanan her milletvekiline yakın koruma verildiğini duyurdu.

Makedonya böylece « demokrasi kampına » evrilirken, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias istifasını sundu.