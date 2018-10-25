İvvo Jima amfibi taarruz gemisinin dönüştürülebilir zırhlı araçlarından ve helikopterlerinden inen ABD deniz piyadeleri, düşman denizaltılarını avlamak için Sigonella’dan gelen Poseidon P-8A uçaklarının indiği İzlanda’nın Keflavik havaalanını « güvenlik altına » aldılar. En önemli aşaması 25 Ekim ila 7 Kasım arasında Norveç’in orta ve doğu bölgelerinde, Kuzey Atlantik’e ve Baltık Denizi’ne (İsveç ve Finlandiya’nın hava sahaları dahil) komşu alanlarda (İzlanda’ya kadar) gerçekleşecek olan NATO’nun Trident Juncture 2018 askeri tatbikatı bu şekilde başladı.

Tatbikata NATO üyesi 29 ülkenin ve ayrıca İsveç ve Finlandiya olmak üzere iki ortak ülkenin silahlı kuvvetleri katılmaktadır. Toplamda 50 000 asker, 65 büyük gemi, 250 uçak, 10 000 tank ve diğer askeri araç. Eğer bunlar arka arkaya sıralansa, 92 kilometre uzunluğunda uzun bir sütun oluştururlar. Son yılların en büyüklerinden biri olan tatbikatın komutanı Amiral James Foggo’dur. Öncelleri gibi Pentagon tarafından atanan Amiral, aynı zamanda karargahı Lago Patria’da (Napoli) bulunan Birleşik Müttefik Kuvvetlere (JFC Napoli), Avrupa’daki ABD Deniz Kuvvetleri’ne ve karargahı Capodichino Napoli’de bulunan Afrika’daki ABD Deniz Kuvvetleri’ne de komuta etmektedir. Amiral Trident Juncture 2018’i, Gaeta’dan Kuzey Atlantik’e nakledilen, Altıncı Filo’nun amiral gemisi Mount Whitney’den yönetmektedir. Yüzer bir ana karargah olan gemi, Pentagon’un komuta ve kontrol ağına Niscemi’deki MUOS istasyonu aracılığıyla bağlanmaktadır.

Bütün bunlar, İtalya’daki ABD ve NATO üslerinin sadece Akdeniz için değil ama ABD başkanı tarafından atanan, ki bugün Curtis Scaparrotti, hala bir ABD generali olan Avrupa’daki Müttefik Yüksek Komutanının tüm « sorumluluk sahası » için de taşıdığı önemi teyit etmektedir. Bu jeostratejik saha, 2002’den beri « coğrafi konumları ne olursa olsun, NATO’nun tüm operasyonlarını kapsamak üzere genişletilmiştir ».

Trident Juncture 2018’in resmi amacı, « NATO güçlerinin nereden gelirse gelsin her türlü tehdide karşı koymaya hazır olmasından emin olmaktır ».

Ancak bu büyük tatbikatın tek bir yöne, Doğu’ya ve Rusya’ya odaklandığını anlamak için coğrafi haritaya göz atmamız yeterli olacaktır. Amiral Foggo, Alman U-Boot’larına ve Sovyet denizaltılarına karşı yürütülen Soğuk Savaştan sonra, « Dördüncü Atlantik Muharebesi »nin başladığını savunmaktadır. Muharebe, « gittikçe daha da sofistike hale gelen denizaltıları, NATO’nun Kuzey Atlantik’teki denizyollarının ve bunun sonucu olarak ABD ve Avrupa arasındaki deniz ulaşım yolları üzerinde denetimini sürdürmesini tehdit eden », yeni « saldırgan deniz gücü » Rusya’ya karşı yürütülmektedir. Gerçekleri çarpıtan amiral, Rusya’nın, sadece Atlantik’te değil ama « Baltık Denizi ve Karadeniz »’de, yani Rusya’nın Avrupa’daki bölümüne kıyı olan denizlerde de, « ABD ve NATO’nun varlığına meydan okuduğunu » savunmaktadır.

Böylece Trident Juncture 2018’in askeri olanın yanı sıra diğer erekliliği de ortaya çıkmaktadır: Avrupa’nın gittikçe daha da saldırganlaşan bir Rusya tarafından tehdit edilen Avrupa düşüncesini beslemek üzere yürütülen büyük ölçekli bir psyop (psikolojik operasyon). NATO ortağı ülke İsveç’te, 4,8 milyon aileye, temel gıda ve yaşam maddelerini stoklayarak, Rus saldırısını haber veren alarm sirenleri çaldığında nasıl davranacaklarını öğreten, savaşa nasıl hazırlanılması gerektiğini anlatan bir hayatta kalma el kitabı dağıtıldı. NATO bu şekilde, eski « tarafsız » devlet İsveç’i bile tamamıyla içine almaya hazırlanmaktadır.