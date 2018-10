US-Marines starteten von ‘Kipprotors‘ und Hubschraubern des amphibischen Angriffsschiffes „Iwo Jima" und „sicherten“ den Flughafen Keflavik in Island, wo das Flugzeug Poseidon P-8A von Sigonella angekommen war, um an der Jagd auf feindliche U-Boote teilzunehmen. Damit begann am 17. Oktober die NATO-Übung Trident Juncture 2018, deren Hauptphase vom 25. Oktober bis 7. November in Mittel- und Ostnorwegen in den an den Nordatlantik angrenzenden Gebieten (bis Island) und der Ostsee (einschließlich des Luftraums von Schweden und Finnland) stattfinden wird.

Teilnehmen werden die Streitkräfte der 29 NATO-Mitgliedstaaten sowie die ihrer beiden Partner Schweden und Finnland. Gesamteinsatz etwa 50.000 Mann, 65 Großschiffe, 250 Flugzeuge, 10.000 Panzer und andere Militärfahrzeuge. Wenn sie aneinandergereiht wären, eine Einheit hinter der anderen, würden sie eine Kolonne von 92 Kilometer Länge bilden. Der Kommandant der Übung, einer der größten der letzten Jahre, ist Admiral James Foggo. Wie seine Vorgänger ist er der Kommandant des Allied Joint Force Command (JFC), dessen Hauptquartier sich im Lago Patria (Neapel) befindet, der US Naval Forces in Europa und der US Naval Forces for Africa, mit Hauptquartier in Neapels Capodichino. Der Admiral befehligt Trident Juncture 2018 von der "Mount Whitney", dem Flaggschiff der Sechsten Flotte, das von Gaeta in den Nordatlantik verlegt wurde - ein schwimmendes Hauptquartier, das mit dem globalen Führungs- und Kontrollnetz des Pentagons verbunden ist, einschließlich der Station Muos di Niscemi in Sizilien.

Dies bestätigt die Bedeutung dieser Kommandozentralen und Stützpunkte der USA und der NATO in Italien, nicht nur für das Mittelmeer, sondern auch für den gesamten „Zuständigkeitsbereich“ des Obersten Alliierten Kommandeurs in Europa, der immer ein US-General ist, derzeit Curtis Scaparrotti, der vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt wurde. Seit 2002 wurde dieses geostrategische Gebiet „erweitert, um alle NATO-Operationen abzudecken, unabhängig von ihrer geografischen Lage".

Das offizielle Ziel von Trident Juncture 2018 ist es, „sicherzustellen, dass die NATO-Streitkräfte bereit sind, auf jede Form von Aggression zu reagieren, wo immer sie auftreten mag".

Aber es genügt, einen Blick auf die Karte zu werfen, um zu erkennen, dass diese große Kriegsübung nur in eine Richtung gerichtet ist - nach Osten, gegen Russland. Admiral Foggo behauptet, dass die “Vierte Schlacht des Atlantiks" nach den Kämpfen der beiden Weltkriege gegen deutsche U-Boote und des Kalten Krieges gegen sowjetische U-Boote bereits begonnen hat: Sie wird nun gegen Russland, die neue „aggressive Seemacht“, geführt, deren „immer höher entwickelte U-Boote die Fähigkeit der NATO, die maritime Kontrolle über den Nordatlantik aufrechtzuerhalten, und damit die Linien der maritimen Kommunikation zwischen den Vereinigten Staaten und Europa gefährden“. Der Admiral stellt die Fakten auf den Kopf und behauptet, dass Russland „der Präsenz der Vereinigten Staaten und der NATO“ nicht nur im Atlantik, sondern auch in der „Ostsee und im Schwarzen Meer“, also den Meeren, die an das europäische Russland angrenzen, trotzt.

So entdecken wir die andere Finalität von Trident Juncture 2018 - es ist eine massive Psyop (psychologische Operation), die darauf abzielt, die Idee zu verstärken, dass Europa unter der Bedrohung durch ein zunehmend aggressives Russland steht. In Schweden, einem NATO-Partnerland, erhielten 4,8 Millionen Familien ein Überlebenshandbuch, in dem sie erklärten, wie sie sich auf Krieg vorbereiten sollten, indem sie Vorräte an Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Gütern lagerten und erfuhren, wie sie sich verhalten sollten, wenn die Warnsignale ertönen, um vor dem russischen Angriff zu warnen. Die NATO bereitet sich also darauf vor, auch Schweden, einen alten „neutralen“ Staat, zu verschlingen.