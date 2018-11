Din 2016, China negociaza cu Israel un tratat de comert-liber. În acest context, Shangai International Port Group a cumparat concesiunea de exploatare a porturilor de la Haïfa si de la Ashdod, în asa fel încît în 2021, China va controla 90% din schimburile comerciale isreliene. Bright Food a dobîndit deja 56% de la cooperativa kibboutzim Tnuva, si va putea sa-si mareasca participarea sa, în asa fel încît China va controla esentialul pietei agricole israeliene. Fundatorul magazinului în linie Alibaba, Jack Ma, venit la Tel-Aviv în mijlocul delegatiei oficiale chineze, nu si-a ascuns intentia de a rascumpara numeroase start up, cu scopul de a recupera tehologia lor de vîrf.

În ciuda importantei fara precedent a investitiilor chineze în Noua cale a matasii, trebuie sa ne amintim ca în secolul XV, China lansase o flota formidabila pentru a-si asigura pietele. Amiralul Zheng He, «eunucul cu trei bijuterii», a combatut piratii din Sri Lanka, a construit pagode în Etiopia, si a facut pelerinaj la Meca. Cu toate acestea, la reîntoarcerea lui, din motive de politica interna, Împaratul a abandonat calea matasii si a ars flota. China sa închis atunci peste ea însasi. Nu trebuie considerat deci ca, din punct de vedere chinez, proiectul actual este cucerit dinainte.

Dintr-un punct de vedere chinez, acest proiect are drept scop exportul produselor sale conform modelului vechi al «caii matasii», care din cel de-al II secol si pîna în secolul XV, lega China cu Europa traversînd valea Fergana, Iranul si Siria. Era normal în acel timp sa fie transportate produsele sale din oras în oras, în asa fel încît la fiecare etapa ele erau schimbate contra altora, conform necesitatilor comerciantilor locali. Dimpotriva, în prezent, China ambitioneaza sa vînda direct în Europa si în lume. Dar produsele ei nu mai sunt exotice (matasuri, condimente etc.), însa sunt identice a acelora ale Europenilor, care ades sunt de calitate superioara. Calea comerciala se transforma în sosea. Daca Marco Polo a fost uimit de matasurile Extremului Orient fara echivalenta în Italia, Angela Merkel este îngrozita de a vedea industria sa automobila pusa la pamînt de concurentii sai chinezi. Tarile dezvoltate vor trebui deci sa fie nevoite sa înceapa cu Beijing, si sa-si apere industriile lor de socul economic.

