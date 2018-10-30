Сеть Вольтер

Шёлковый путь и Израиль

Тьерри Мейсан

Пекин продолжает реализацию проекта «шёлкового пути». Вице-президент Китая Ван Цишань совершил турне по Ближнему Востоку и четыре дня провёл в Израиле. Согласно заключённым соглашениям Китай через два года будет контролировать почти весь агропродовольственный комплекс, высокие технологии и международную торговлю. Ожидается подписание соглашения о свободной торговле. Региональная геополитика переворачивается вверх дном.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
+
JPEG - 41.6 kb

Визит вице-президента Китая Ван Цишаня в Израиль, Палестину, Египет и Объединённые Арабские Эмираты преследует создание «Нового шёлкового пути».

Осенью 2013 года Китай обнародовал свой проект создания морских и, главным образом, сухопутных путей по всему миру. Он разблокировал колоссальные суммы и в ускоренном режиме стал этот план реализовывать. Основные оси проходят через Азию либо через Россию в Западную Европу. Одновременно запланированы пути через Африку и Латинскую Америку.

Препятствия для Нового шёлкового пути

Существуют два препятствия этому проекту – одно экономического, а другое стратегического характера.

Данный проект предусматривает экспорт товаров согласно античной модели «шёлкового пути», который с II по XV век связывал Китай с Европой через Ферганскую долину, Иран и Сирию. В то время товары транспортировались из одного города в другой купцами путём обмена на другие товары. А сегодня Китай намерен продавать свои товары в Европе и по всему миру без посредников. Однако эти товары не являются экзотическими (шёлк, пряности и т.д.). Европа сама производит такие товары, и по качеству они превосходят китайские. Торговый путь превращается в автодорогу. Если Марко Поло был ослеплён шелками с Дальнего Востока, которым не было равных в Италии, то осознание того, что автомобильная промышленность Германии будет похоронена китайскими конкурентами, вызывает у Ангелы Меркель ужас. Значит, развитые страны не откажутся от торговых отношений с Пекином, но при этом будут защищать свои экономики от развала.

Благодаря массовому экспорту продукции, Китай займёт место, которое в эпоху промышленной революции занимало сначала только Соединённое Королевство, а затем совместно с Соединёнными Штатами. Для сохранения своего превосходства Черчилль и Рузвельт подписали «Атлантическую Хартию», а Соединённые Штаты вступили во Вторую мировую войну. Поэтому не исключено, что англосаксы не преминут прибегнуть к военной силе, чтобы воспрепятствовать китайскому проекту [1], как они это делали в 1941 г. в отношении германского и японского проектов.

В 2013 г. Пентагон опубликовал план Райта, которым предусматривалось создание нового государства на территории Ирака и Сирии с целью блокирования шёлкового пути между Багдадом и Дамаском. Эта задача была реализована с помощью ИГИЛ, и Китай вынужден был изменить первоначальную трассу. Он в итоге решил вести её через Египет и инвестировал в строительство дублёра Суэцкого канала и создание крупной промышленной зоны в 120 километрах от Каира [2]. В ответ Пентагон организовал «цветную революцию» на Украине для блокирования европейского пути и создал смуту в Никарагуа с целью не допустить строительство нового канала, позволяющего соединить Тихий океан с Атлантическим.

Китайские инвестиции в Новый шёлковый путь беспрецедентны по своим масштабам, но нельзя забывать, что в XV веке Китай обзавёлся мощнейшим флотом для обеспечения выхода к морю. Адмирал Чжен Хе, евнух «Три драгоценности», одержал победу над пиратами Шри Ланки, построил пагоды в Эфиопии и совершил паломничество в Мекку. Однако по внутренним политическим соображениям император отказался от шёлкового пути и сжёг флот. После этого Китай замкнулся в себе. Поэтому нельзя считать, что намеченный план заранее обречён на успех.

До этого Китай инвестировал в Ближний Восток с единственной целью - обеспечить себе поставку нефти. В Ираке он построил нефтеперерабатывающие заводы, но они были взорваны ИГИЛ или силами Запада, которые делали вид, что борются с исламистами. Пекин также стал одним из самых главных покупателей саудовского чёрного золота. В королевстве в Ясреф-Янбу он за 10 миллиардов долларов построил гигантский нефтеперерабатывающий комплекс.

JPEG - 33.2 kb
Подписание концессии компании Shanghai International Port Group порта Хайфа

Израиль и Новый шёлковый путь

Связи Израиля с Китаем датируются мандатом Премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, родители которого, скрываясь от нацистов, поселились в Шанхае. Предшественник Бенджамина Нетаньяху пытался установить с Пекином прочные отношения. Однако его усилия оказались напрасными из-за его поддержки сомалийских пиратов, которых Вашингтон использовал для создания помех российским и китайским морским перевозкам вблизи Красного моря [3]. Скандала едва удалось избежать. Китаю было разрешено разместить военно-морскую базу в Джибути, а Эхуд Ольмерт был отстранён от политики.

В 2016 г. Китай заключает с Израилем договор о свободной торговле. При этом Shanghai International Port Group купила концессию на эксплуатацию портов Хайфы и Ашдода, так что к 2021 г. Китай будет контролировать 90% торгового обмена Израиля. Bright Food на сегодняшний день приобрела 56 % акций кооператива кибуцев Tnuva и может увеличить свою долю, так что Китай будет контролировать основную часть сельскохозяйственного рынка Израиля. Основатель торговой сети Алибаба Джек Ма, посетивший Тель-Авив в составе официальной делегации Китая, не скрывал своего намерения купить израильские стартапы с целью копирования высоких технологий.

Единственный сектор экономики, который защищён от китайских вожделений, - это производство оружия. В сентябре профессор Шауль Хорев организовал в Хайфском университете конференцию с участием Гудзонского университета, на которой он перед высшим офицерским составом Пентагона бил тревогу по поводу китайских инвестиций. Многие докладчики, в частности, подчёркивали, что эти контракты подвергают страну интенсивному шпионажу, что затрудняет использование порта для подводных лодок с ядерными ракетами и связь с Шестым флотом США.

Бывший директор Моссада Эфраим Халеви, о котором известно, что он близок к США, утверждал, что в Совете национальной безопасности вопрос о китайских инвестициях никогда не обсуждался. Они решались исключительно исходя из соображений коммерческой выгоды. Таким образом, решение этого вопроса зависит от того, разрешит ли Вашингтон сближение Тель-Авива с Пекином или нет.

Неизвестно, по какой причине, Китаю разрешено было разместить свою базу в Джибути, но и маловероятно, что по новой трассе шёлкового пути Пекин заключил секретное соглашение с Вашингтоном. Конечно, экономический упадок Европейского союза Вашингтон не волнует. А Китай и Россия в долгосрочном плане вынуждены сближаться, чтобы защититься от Запада. История показывает, что последние всегда делали и продолжают делать всё возможное, чтобы сокрушить эти две великие державы. Поэтому, хотя в краткосрочном и среднесрочном плане китайско-американский альянс окажется благоприятным для Китая, в итоге он приведёт к уничтожению сначала России, а затем и самого Китая.

А китайско-израильские соглашения подтверждают слова Ленина, что «капиталисты сами продают нам верёвку, на которой мы их повесим».

Перевод
Эдуард Феоктистов

[1] “The Geopolitics of American Global Decline”, by Alfred McCoy, Tom Dispatch (USA) , Voltaire Network, 22 June 2015.

[2] « Китай проявляет интерес к Ближнему Востоку », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 25 января 2016.

[3] « Рассекая волны », Тьерри Мейсан, Однако (Российская Федерация) , Сеть Вольтер, 24 июня 2010.

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа (2017).

 
Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Шёлковый путь и Израиль », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 30 октября 2018, www.voltairenet.org/article203679.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

О чём не говорили на четырёхстороннем саммите по Сирии
«Пакт Куинси» защищает короля Аравии, а не его наследника
Россия способна пустить к дну американские авианосцы, действующие у берегов Восточной Гренландии
Антитеррористическая стратегия Трампа
Антитеррористическая стратегия Трампа
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
Могут ли США устроить морскую блокаду России?
Могут ли США устроить морскую блокаду России?
Валентин Василеску, Сеть Вольтер
 
ООН: рождение пост-западного мира
ООН: рождение пост-западного мира
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 