Визит вице-президента Китая Ван Цишаня в Израиль, Палестину, Египет и Объединённые Арабские Эмираты преследует создание «Нового шёлкового пути».

Осенью 2013 года Китай обнародовал свой проект создания морских и, главным образом, сухопутных путей по всему миру. Он разблокировал колоссальные суммы и в ускоренном режиме стал этот план реализовывать. Основные оси проходят через Азию либо через Россию в Западную Европу. Одновременно запланированы пути через Африку и Латинскую Америку.

Препятствия для Нового шёлкового пути

Существуют два препятствия этому проекту – одно экономического, а другое стратегического характера.

Данный проект предусматривает экспорт товаров согласно античной модели «шёлкового пути», который с II по XV век связывал Китай с Европой через Ферганскую долину, Иран и Сирию. В то время товары транспортировались из одного города в другой купцами путём обмена на другие товары. А сегодня Китай намерен продавать свои товары в Европе и по всему миру без посредников. Однако эти товары не являются экзотическими (шёлк, пряности и т.д.). Европа сама производит такие товары, и по качеству они превосходят китайские. Торговый путь превращается в автодорогу. Если Марко Поло был ослеплён шелками с Дальнего Востока, которым не было равных в Италии, то осознание того, что автомобильная промышленность Германии будет похоронена китайскими конкурентами, вызывает у Ангелы Меркель ужас. Значит, развитые страны не откажутся от торговых отношений с Пекином, но при этом будут защищать свои экономики от развала.

Благодаря массовому экспорту продукции, Китай займёт место, которое в эпоху промышленной революции занимало сначала только Соединённое Королевство, а затем совместно с Соединёнными Штатами. Для сохранения своего превосходства Черчилль и Рузвельт подписали «Атлантическую Хартию», а Соединённые Штаты вступили во Вторую мировую войну. Поэтому не исключено, что англосаксы не преминут прибегнуть к военной силе, чтобы воспрепятствовать китайскому проекту [1], как они это делали в 1941 г. в отношении германского и японского проектов.

В 2013 г. Пентагон опубликовал план Райта, которым предусматривалось создание нового государства на территории Ирака и Сирии с целью блокирования шёлкового пути между Багдадом и Дамаском. Эта задача была реализована с помощью ИГИЛ, и Китай вынужден был изменить первоначальную трассу. Он в итоге решил вести её через Египет и инвестировал в строительство дублёра Суэцкого канала и создание крупной промышленной зоны в 120 километрах от Каира [2]. В ответ Пентагон организовал «цветную революцию» на Украине для блокирования европейского пути и создал смуту в Никарагуа с целью не допустить строительство нового канала, позволяющего соединить Тихий океан с Атлантическим.

Китайские инвестиции в Новый шёлковый путь беспрецедентны по своим масштабам, но нельзя забывать, что в XV веке Китай обзавёлся мощнейшим флотом для обеспечения выхода к морю. Адмирал Чжен Хе, евнух «Три драгоценности», одержал победу над пиратами Шри Ланки, построил пагоды в Эфиопии и совершил паломничество в Мекку. Однако по внутренним политическим соображениям император отказался от шёлкового пути и сжёг флот. После этого Китай замкнулся в себе. Поэтому нельзя считать, что намеченный план заранее обречён на успех.

До этого Китай инвестировал в Ближний Восток с единственной целью - обеспечить себе поставку нефти. В Ираке он построил нефтеперерабатывающие заводы, но они были взорваны ИГИЛ или силами Запада, которые делали вид, что борются с исламистами. Пекин также стал одним из самых главных покупателей саудовского чёрного золота. В королевстве в Ясреф-Янбу он за 10 миллиардов долларов построил гигантский нефтеперерабатывающий комплекс.

Подписание концессии компании Shanghai International Port Group порта Хайфа

Израиль и Новый шёлковый путь

Связи Израиля с Китаем датируются мандатом Премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, родители которого, скрываясь от нацистов, поселились в Шанхае. Предшественник Бенджамина Нетаньяху пытался установить с Пекином прочные отношения. Однако его усилия оказались напрасными из-за его поддержки сомалийских пиратов, которых Вашингтон использовал для создания помех российским и китайским морским перевозкам вблизи Красного моря [3]. Скандала едва удалось избежать. Китаю было разрешено разместить военно-морскую базу в Джибути, а Эхуд Ольмерт был отстранён от политики.

В 2016 г. Китай заключает с Израилем договор о свободной торговле. При этом Shanghai International Port Group купила концессию на эксплуатацию портов Хайфы и Ашдода, так что к 2021 г. Китай будет контролировать 90% торгового обмена Израиля. Bright Food на сегодняшний день приобрела 56 % акций кооператива кибуцев Tnuva и может увеличить свою долю, так что Китай будет контролировать основную часть сельскохозяйственного рынка Израиля. Основатель торговой сети Алибаба Джек Ма, посетивший Тель-Авив в составе официальной делегации Китая, не скрывал своего намерения купить израильские стартапы с целью копирования высоких технологий.

Единственный сектор экономики, который защищён от китайских вожделений, - это производство оружия. В сентябре профессор Шауль Хорев организовал в Хайфском университете конференцию с участием Гудзонского университета, на которой он перед высшим офицерским составом Пентагона бил тревогу по поводу китайских инвестиций. Многие докладчики, в частности, подчёркивали, что эти контракты подвергают страну интенсивному шпионажу, что затрудняет использование порта для подводных лодок с ядерными ракетами и связь с Шестым флотом США.

Бывший директор Моссада Эфраим Халеви, о котором известно, что он близок к США, утверждал, что в Совете национальной безопасности вопрос о китайских инвестициях никогда не обсуждался. Они решались исключительно исходя из соображений коммерческой выгоды. Таким образом, решение этого вопроса зависит от того, разрешит ли Вашингтон сближение Тель-Авива с Пекином или нет.

Неизвестно, по какой причине, Китаю разрешено было разместить свою базу в Джибути, но и маловероятно, что по новой трассе шёлкового пути Пекин заключил секретное соглашение с Вашингтоном. Конечно, экономический упадок Европейского союза Вашингтон не волнует. А Китай и Россия в долгосрочном плане вынуждены сближаться, чтобы защититься от Запада. История показывает, что последние всегда делали и продолжают делать всё возможное, чтобы сокрушить эти две великие державы. Поэтому, хотя в краткосрочном и среднесрочном плане китайско-американский альянс окажется благоприятным для Китая, в итоге он приведёт к уничтожению сначала России, а затем и самого Китая.

А китайско-израильские соглашения подтверждают слова Ленина, что «капиталисты сами продают нам верёвку, на которой мы их повесим».