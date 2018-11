Washington quer acabar com a guerra no Iêmene

Falando, em 30 de Outubro de 2018, perante o US Institut of de Peace (Instituto da Paz dos EUA- ndT) , o General James Mattis, Secretário de Defesa, anunciou sua intenção de pôr fim à guerra no Iêmene (Iémene-pt) dentro de 30 dias.

Washington pretende se apoiar no representante especial do Secretário-geral da ONU, Martin Griffiths (Reino Unido), que foi o Diretor do European Institute of Peace. Esta instituição, primeiramente presidida por Steffan de Mistura (antes de ele se tornar o Representante especial para a Síria), é a organização irmã de seu homônimo dos EUA. O Instituto norte-americano foi criado por Ronald Reagan ao mesmo tempo que a NED, para ser seu equivalente junto ao Pentágono.

Martin Griffiths foi recebido na semana passada em Washington. Ele deu uma longa entrevista na televisão saudita Al-Arabiya (foto). Parece que sua missão é ajudar a Arábia Saudita a sair do ninho de vespas onde ela se enfiou. O Iêmene, como o Afeganistão, sempre resistiu aos invasores e jamais pode ser ocupado.

As palavras de “Jim” Mattis foram imediatamente retomadas por Mike Pompeo, o Secretário de Estado.

Esta guerra é uma iniciativa do Príncipe herdeiro saudita e Ministro da Defesa, Mohamed Ben Salman (MBS), visando controlar o governo iêmenita para explorar as reservas de petróleo do «Crescente Vazio», essa região a cavalo sobre os dois países. Ela foi iniciada com a ajuda de Israel, o qual dispõe de um estado-maior conjunto com os Sauditas na Somalilândia. Ela parecia, até agora, se integrar na estratégia geral do Pentágono de destruição de estruturas estatais do Oriente Médio Alargado (doutrina Cebrowski).