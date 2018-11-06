На всей территории Сирии, кроме районов, занятых Турцией и Соединёнными Штатами, в ближайшее время вооружённые столкновения должны прекратиться. Мировые СМИ теперь озабочены возвращением беженцев, восстановлением разрушенных территорий и тем, как предотвратить возврат джихадистов в Европу.

Но все эти вопросы вторичны по отношению к двум другим.

На следующий день после терактов 11 сентября 2001 г. министр обороны США Дональд Рамсфельд назначил адмирала Цебровски директором «Управления силой трансформации». Последний представил разработанную им доктрину высшему офицерскому составу Пентагона, а затем и слушателям военных академий. Эта доктрина продолжает лежать в основе стратегии США после избрания Дональда Трампа.

Закончить войну

В 2001 г. Пентагон принял доктрину адмирала Артура Цебровски, директора «Управления силой трансформации» Дональда Рамсфельда. Её цель состоит не в том, чтобы завладеть природными ресурсами других стран, а в том, чтобы контролировать доступ к ним других игроков. А для этого нужно поддерживать в этих странах хаос, которым управлять могли бы только США. Или согласно выражению Джорджа Буша мл., «войну без конца», в которой США не должны ни проигрывать, ни выигрывать [1].

Поэтому война в Ливии идёт уже 7 лет, в Ираке 15 лет, а в Афганистане 17 лет. И несмотря на красивые заявления, ни в одной из этих стран после нанесения ударов Пентагоном мир так и не наступил.

То же самое будет и в Сирии, если Соединённые Штаты официально не откажутся от доктрины Цебровски. Президент Трамп заявил о своём намерении покончить с «американским империализмом» и вернуться к «гегемонии». Однако несмотря на его усилия, не видно, что ему это удалось.

Неясно, должно ли заявление министра обороны генерала Джеймса Мэттиса и госсекретаря Майкла Помпео о намерении США покончить с войной в Йемене за тридцать дней интерпретироваться как саудовская инициатива или оно является следствием доктрины адмирала Цебровски [2].

На конференции египетского президента Мохамеда Морси и Лидера Братства был представлен символ Братьев-мусульман в виде двух сабель и Корана. Этот символ был запрещён в Египте после преступлений, совершённых от имени этой идеологии, так же как в Европе и России после преступлений нацистов была запрещена свастика. Теперь вместо сабель и Корана используется поднятая рука, и на нижнем снимке видно, как этот символ гордо демонстрируется турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Запретить идеологию джихадистов

Хотя события в Сирии были названы гражданской войной, на самом деле это идеологический конфликт. Главными лозунгами на демонстрациях в 2001 г. были следующие:

«Аллах, Сирия, свобода!» (но последнее слово означает не политическую свободу в понимании Запада, а свободу применять законы шариата).

«Христиан в Бейрут, алавитов в могилу!»

Конфликт оказался глубже, чем думали. Изначально лозунги были направлены не против Сирийской Арабской Республики и не против её президента Башара аль-Ассада, а против самой сути сирийской цивилизации. Демонстранты требовали положить конец не имеющей равных во всём мире мультиконфессиональной системе и установить образ жизни, соответствующий идеологии Братьев-мусульман.

Сирия – это страна, в которой любой человек может отправлять свой религиозный культ и помогать другим отправлять их религиозный культ. Так, в Большой Мечети Омейядов в Дамаске есть сокровищница, которая содержит голову Иоанна Крестителя. На протяжении многих веков каждый день без исключения евреи [3], христиане и мусульмане молятся там вместе.

Книга Тьерри Мейсана «Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа» представляет собой единственное на сегодняшний день исследование по истории Братьев-мусульман.

Братья-мусульмане – это не религиозная, а политическая организация. Она построена по принципу европейских масонских лож, которые посещают всего лишь несколько главных организаторов. А их члены воюют в составе различных политических организаций и джихадистских формирований. Все без исключения главари джихадистов от Уссамы Бен Ладена до Абу Бакр аль-Багдади являются членами или бывшими членами Братства.

Идеология Братьев-мусульман различает два вида деяний: те, что разрешены Богом, и те, что разрешены Братством [4]. Соответственно, весь мир тоже делится на две части: на тех, кто служит Богу, и тех, кто ему враг. Наконец согласно этой идеологии возвеличиваются те, кто соблюдает концепцию разрешённых Богом деяний и вдохновляет других на массовые убийства.

Идеология Братства распространяется саудовскими проповедниками (хотя сегодня они осуждают её и предпочитают королевскую семью), а также правительствами Турции и Катара. Её используют не только в войне против Сирии, но и во всех терактах, совершаемых джихадистами по всему миру.

Даже если США прекратят своё участие в войне, мира в Сирии не будет, пока Генеральная ассамблея ООН или Совет Безопасности недвусмысленно не осудят идеологию Братьев-мусульман. Как следствие, прекращение войны в Сирии в значительной мере способствовало бы улучшению ситуации в Ливии, Ираке и Афганистане и ослаблению международного терроризма.

Поэтому нельзя говорить о «всеобщей амнистии», сначала нужно выявить и осудить все преступления, совершённые во имя этой идеологии. Подобно тому, как по окончанию Второй мировой войны судили идеологов и апологетов нацизма, сегодня нужно судить тех, кто распространял эту идеологию. Но в отличие от Нюрнберга это нужно сделать с уважением верховенства права и положения о том, что закон обратной силы не имеет. При этом нужно понимать, что главное не в том, чтобы осудить кого-то, а в том, чтобы понять идеологию и устранить её.

В 1945 г. СССР восстанавливался под высоким лозунгом борьбы против расовой идеологии нацизма, то есть утверждением того, что все люди равны и все народы достойны уважения. Точно так же Сирия сможет покончить с причинённой войной разрухой только под лозунгом борьбы против идеологии Братьев-мусульман и утверждением, что все люди равны, и все религии достойны уважения.

Пока Соединённое Королевство будет поддерживать Братьев-мусульман [5], судить их лидеров будет невозможно. Да это и не столь важно, главное - публично изложить их идеи и преступления, к которым они привели.

Заключение

Любая война заканчивается тем, что победители одолевают побеждённых. Но война в Сирии изуродовала жизни не только сирийцев, но и тех, кто живёт во Франции и Бельгии, в Китае и России и многих других странах. Мир в Сирии должен мыслиться не только в зависимости от местных реалий, но и с учётом преступлений, совершённых джихадистами в других странах.

124 страны, провозгласившие себя «Друзьями Сирии», проиграли в военном отношении, но они действовали через наёмников и не понесли военных потерь на своей территории, поэтому отказываются принять поражение и пытаются скрыть свою причастность к совершённым преступлениям.

А мир в Сирии без осуждения идеологии Братьев-мусульман невозможен, и если этого не будет сделано, то война будет продолжена в других странах.