Существует множество предложений по установлению мира в Сирии, однако ни одно из них, по мнению Тьерри Мейсана, не соответствует характеру ведущейся в этой стране войны. Основываясь на неполном анализе, те, кто считает свой план правильным, не только не добьются урегулирования проблемы, но и проложат дорогу к новой войне. Прежде всего, должны быть решены идеологические вопросы.
На всей территории Сирии, кроме районов, занятых Турцией и Соединёнными Штатами, в ближайшее время вооружённые столкновения должны прекратиться. Мировые СМИ теперь озабочены возвращением беженцев, восстановлением разрушенных территорий и тем, как предотвратить возврат джихадистов в Европу.
Но все эти вопросы вторичны по отношению к двум другим.
- На следующий день после терактов 11 сентября 2001 г. министр обороны США Дональд Рамсфельд назначил адмирала Цебровски директором «Управления силой трансформации». Последний представил разработанную им доктрину высшему офицерскому составу Пентагона, а затем и слушателям военных академий. Эта доктрина продолжает лежать в основе стратегии США после избрания Дональда Трампа.
Закончить войну
В 2001 г. Пентагон принял доктрину адмирала Артура Цебровски, директора «Управления силой трансформации» Дональда Рамсфельда. Её цель состоит не в том, чтобы завладеть природными ресурсами других стран, а в том, чтобы контролировать доступ к ним других игроков. А для этого нужно поддерживать в этих странах хаос, которым управлять могли бы только США. Или согласно выражению Джорджа Буша мл., «войну без конца», в которой США не должны ни проигрывать, ни выигрывать [1].
Поэтому война в Ливии идёт уже 7 лет, в Ираке 15 лет, а в Афганистане 17 лет. И несмотря на красивые заявления, ни в одной из этих стран после нанесения ударов Пентагоном мир так и не наступил.
То же самое будет и в Сирии, если Соединённые Штаты официально не откажутся от доктрины Цебровски. Президент Трамп заявил о своём намерении покончить с «американским империализмом» и вернуться к «гегемонии». Однако несмотря на его усилия, не видно, что ему это удалось.
Неясно, должно ли заявление министра обороны генерала Джеймса Мэттиса и госсекретаря Майкла Помпео о намерении США покончить с войной в Йемене за тридцать дней интерпретироваться как саудовская инициатива или оно является следствием доктрины адмирала Цебровски [2].
- На конференции египетского президента Мохамеда Морси и Лидера Братства был представлен символ Братьев-мусульман в виде двух сабель и Корана. Этот символ был запрещён в Египте после преступлений, совершённых от имени этой идеологии, так же как в Европе и России после преступлений нацистов была запрещена свастика. Теперь вместо сабель и Корана используется поднятая рука, и на нижнем снимке видно, как этот символ гордо демонстрируется турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Запретить идеологию джихадистов
Хотя события в Сирии были названы гражданской войной, на самом деле это идеологический конфликт. Главными лозунгами на демонстрациях в 2001 г. были следующие:
«Аллах, Сирия, свобода!» (но последнее слово означает не политическую свободу в понимании Запада, а свободу применять законы шариата).
«Христиан в Бейрут, алавитов в могилу!»
Конфликт оказался глубже, чем думали. Изначально лозунги были направлены не против Сирийской Арабской Республики и не против её президента Башара аль-Ассада, а против самой сути сирийской цивилизации. Демонстранты требовали положить конец не имеющей равных во всём мире мультиконфессиональной системе и установить образ жизни, соответствующий идеологии Братьев-мусульман.
Сирия – это страна, в которой любой человек может отправлять свой религиозный культ и помогать другим отправлять их религиозный культ. Так, в Большой Мечети Омейядов в Дамаске есть сокровищница, которая содержит голову Иоанна Крестителя. На протяжении многих веков каждый день без исключения евреи [3], христиане и мусульмане молятся там вместе.
- Книга Тьерри Мейсана «Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа» представляет собой единственное на сегодняшний день исследование по истории Братьев-мусульман.
Братья-мусульмане – это не религиозная, а политическая организация. Она построена по принципу европейских масонских лож, которые посещают всего лишь несколько главных организаторов. А их члены воюют в составе различных политических организаций и джихадистских формирований. Все без исключения главари джихадистов от Уссамы Бен Ладена до Абу Бакр аль-Багдади являются членами или бывшими членами Братства.
Идеология Братьев-мусульман различает два вида деяний: те, что разрешены Богом, и те, что разрешены Братством [4]. Соответственно, весь мир тоже делится на две части: на тех, кто служит Богу, и тех, кто ему враг. Наконец согласно этой идеологии возвеличиваются те, кто соблюдает концепцию разрешённых Богом деяний и вдохновляет других на массовые убийства.
Идеология Братства распространяется саудовскими проповедниками (хотя сегодня они осуждают её и предпочитают королевскую семью), а также правительствами Турции и Катара. Её используют не только в войне против Сирии, но и во всех терактах, совершаемых джихадистами по всему миру.
Даже если США прекратят своё участие в войне, мира в Сирии не будет, пока Генеральная ассамблея ООН или Совет Безопасности недвусмысленно не осудят идеологию Братьев-мусульман. Как следствие, прекращение войны в Сирии в значительной мере способствовало бы улучшению ситуации в Ливии, Ираке и Афганистане и ослаблению международного терроризма.
Поэтому нельзя говорить о «всеобщей амнистии», сначала нужно выявить и осудить все преступления, совершённые во имя этой идеологии. Подобно тому, как по окончанию Второй мировой войны судили идеологов и апологетов нацизма, сегодня нужно судить тех, кто распространял эту идеологию. Но в отличие от Нюрнберга это нужно сделать с уважением верховенства права и положения о том, что закон обратной силы не имеет. При этом нужно понимать, что главное не в том, чтобы осудить кого-то, а в том, чтобы понять идеологию и устранить её.
В 1945 г. СССР восстанавливался под высоким лозунгом борьбы против расовой идеологии нацизма, то есть утверждением того, что все люди равны и все народы достойны уважения. Точно так же Сирия сможет покончить с причинённой войной разрухой только под лозунгом борьбы против идеологии Братьев-мусульман и утверждением, что все люди равны, и все религии достойны уважения.
Пока Соединённое Королевство будет поддерживать Братьев-мусульман [5], судить их лидеров будет невозможно. Да это и не столь важно, главное - публично изложить их идеи и преступления, к которым они привели.
Заключение
Любая война заканчивается тем, что победители одолевают побеждённых. Но война в Сирии изуродовала жизни не только сирийцев, но и тех, кто живёт во Франции и Бельгии, в Китае и России и многих других странах. Мир в Сирии должен мыслиться не только в зависимости от местных реалий, но и с учётом преступлений, совершённых джихадистами в других странах.
124 страны, провозгласившие себя «Друзьями Сирии», проиграли в военном отношении, но они действовали через наёмников и не понесли военных потерь на своей территории, поэтому отказываются принять поражение и пытаются скрыть свою причастность к совершённым преступлениям.
А мир в Сирии без осуждения идеологии Братьев-мусульман невозможен, и если этого не будет сделано, то война будет продолжена в других странах.
Перевод
Эдуард Феоктистов
[1] The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004. « Военные планы США », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 23 августа 2017.
[2] “James Mattis Remarks at the United States Institute for Peace”, by James Mattis, Voltaire Network, 30 October 2018. “Michael R. Pompeo : Ending the Conflict in Yemen”, by Mike Pompeo, Voltaire Network, 31 October 2018. « Washington veut mettre fin à la guerre au Yémen », Réseau Voltaire, 31 octobre 2018.
[3] После 1967 г. большинство сирийских евреев выехало в Израиль. Однако многие евреи, проживающие за рубежом, и сегодня приезжают в Дамаск, чтобы помолиться в Мечети Омейядов.
[4] Ma’alim fi tarîq, Sayyid Qutb, 1964. Перевод на французский язы: Jalons sur la route de l’islam, Sayyid Qutb, Ar-Rissala.
[5] Рекомендуется к прочтению: Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа, Тьерри Мейсан, AST, 2017.