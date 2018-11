Os EUA reduziram as suas reservas nucleares num nível de 85%, desde o auge da Guerra Fria, e não instalaram novas capacidades nucleares durante mais de duas décadas» [ 11 ]. O antigo Secretário de Estado de Ronald Reagan conclui que este não é o momento de construir grandes arsenais de armas nucleares. É tempo de eliminar esta ameaça do mundo inteiro.

Shultz cita, a este propósito, uma frase chave do czar Vlady Putin proferida há um ano: «se me perguntam se o desarmamento nuclear é possível ou não, eu direi que sim, é possível. Deseja ou não a Rússia o desarmamento nuclear universal? A resposta é sim, ainda outra vez, se a Rússia o deseja, ela vai trabalhar para isso».

Ele critica as ameaças de Trump de sair do INF, sob o pretexto de violações da parte da Rússia, e aproveita a ocasião para convidar outros países a juntarem-se aos signatários do Tratado, e a resistir à tentação dos EUA de desenvolver novos tipos de armas letais; ele propõe para isso, como etapa preliminar, uma reunião de especialistas dos EUA e da Rússia afim de debater eventuais violações.

Shultz salienta que as armas nucleares são uma ameaça para o mundo, e faz a justificada apologia da assinatura do Tratado, em 1987, por Ronald Reagan, o Presidente republicano de então, e pelo dirigente da ex-URSS Mikhaïl Gorbatchov [ 8 ].

Damon acrescenta que estes planos se realizam, em segredo, com a cumplicidade do New York Times e do Partido Democrata, o qual permaneceu quase em silêncio quanto às consequências e ao perigo de uma guerra mundial.

Damon considera que a ameaça de Trump põe em risco as vidas de milhões de pessoas na Europa e na Ásia Oriental, ao planear (planejar-br) um fogo cruzado contra Pequim e contra Moscovo. E, os EUA já não escondem o desejo de utilizar armas nucleares nos seus combates, onde não mais haveria nenhum limite, com o objectivo de vencer os «adversários».

André Damon, do sítio trotskista WSWS [ 5 ] retoma a análise sobre a ameaça de Trump em retirar os EUA do Tratado INF, sobre as Forças Nucleares Intermédias [ 6 ], que interdita aos EUA e à Rússia desenvolver misseis com alcance entre os 500 e 5. 500 km.

Colby, o Secretário-adjunto encarregue da estratégia e do desenvolvimento da força, adverte : qualquer confronto com a Rússia e com a China poderia tornar-se nuclear se, no decurso de um combate mais duro, e tornando-se mais incerto, cada um dos combatentes seja tentado a sacar da sua espada nuclear para testar a determinação da parte adversa, para enfrentar o desafio, ou simplesmente para poder continuar o combate.

Antes de mais, surge um artigo de Elbridge Colby –um dos principais autores da Estratégia de Defesa Nacional do Pentágono [ 3 ], que proclama o fim da guerra efectiva contra o terrorismo e o retorno da concorrência entre as grandes potências– tendo como palavra de ordem estratégica : «se queres a paz, prepara-te para a guerra nuclear» [ 4 ].

A revista Foreign Affairs , do influente Council on Foreign Relations, acaba de expor cruamente o debate em curso sobre uma guerra nuclear que os EUA poderiam desencadear contra a Rússia e a China [ 2 ].

Tradução

Alva



Fonte

La Jornada (México)



