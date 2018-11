Le chef de l’opposition bahreïnie condamné à la prison à vie

Cheikh Ali Salman, ancien président du parti Al-Wefaq, et deux de ses adjoints, Hassan Sultan et Ali al-Aswad, ont été condamnés par un tribunal bahreïni à la prison à vie. Ils ont été déclarés coupables de contacts avec le régime qatari en vue de renverser la monarchie.

Les trois condamnés sont des personnalités chiites qui mènent la lutte contre la famille régnante sunnite des al-Khalifa. En 2011, les Khalifa répondaient aux manifestations pacifiques en appelant l’Arabie saoudite au secours. Celle-ci déployait les « Aigles de Nayef » qui se livrèrent à une répression sanglante.

Le cheikh Ali Salman est une personnalité charismatique qui demanda la restauration du Parlement (dissout en 1990), organisa de vastes manifestations et fut contraint à l’exil aux Émirats et au Royaume-Uni de 1995 à 2001. Il n’a aucun lien avéré avec le Qatar. Le parti Al-Wefaq est interdit depuis 2016 et les trois prévenus étaient incarcérés depuis.

Selon Amnesty International, le procès n’était qu’une mise en scène et les trois condamnés sont des prisonniers de conscience.