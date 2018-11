Frankreich stellt einen Haftbefehl gegen die syrische Nummer 2 aus

Ein französischer Untersuchungsrichter hat gerade drei syrische Persönlichkeiten angeklagt, unter ihnen General Ali Mamlouk, wegen "Mitschuld an Folter“, "Mitschuld an gezwungenem Verschwinden" und "Mitschuld an Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Kriegsdelikten."

Der Richter hat einen internationalen Suchantrag ausgestellt, um zu verhindern, dass die Angeklagten reisen. General Mamluk, Nummer 2 des syrischen Regimes, hat sich kürzlich nach Europa, Nordafrika und in den Golf begeben, um dort im Einklang mit den Vereinigten Staaten Verhandlungen durchzuführen.

Der französische Magistrat stützt sich auf den "Caesar-Bericht" bestehend aus fast 50 000 von der syrischen arabischen Armee gemachten Fotos der Opfer der Dschihadisten, die aber vom Westen mit Unverschämtheit als Opfer der oben genannten Armee ausgegeben werden.

Die finanziellen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem "Caesar-Bericht", für seine Präsentation im Westen und die Gerichtskosten werden von Katar erledigt.