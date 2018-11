Den israelske planen for en jernbaneforbindelse mellom Middelhavet og Den Persiske Gulfen

Den 5. november 2018 presenterte den israelske transportministeren Israel Katz sin plan for en jernbaneforbindelse mellom Middelhavet og Den Persiske Gulfen. Planen er å bygge en jernbanerute som vil gå gjennom Jordan, Saudi-Arabia, De Forente Arabiske Emirater og sultanatet Oman.

Israel Katz snakket allerede i april 2017 om dette prosjektet. Men denne gangen presenterer han det for World Congress of the International Union of Transport by Road (IRU) som fant sted i Oman.

Nå er ikke dette en FN-organisasjon som spesialiserer seg på jernbane, men en gruppe vei-transportører( (lastebiler og busser) som må forhandle om betingelser for trafikk over grenser.

Det var faktisk ikke noen grunn til å komme med denne kunngjøringen nå. Motivet for det er knyttet til Israels diplomatiske framstøt i Gulfen (statsministerens besøk i Oman, judo-utøveres deltakelse i verdensmesterskapet som ble holdt i Emiratene og sports-og kulturministerens besøk i sjeik Sayeds moské i Emiratene).

«Jernbanen til fred» har Israel kalt dette prosjektet. Det er meningen at den skal gå ut fra den israelske havnen Haifa (som er leid ut til Shanghai International Port Group). Så skal den krysse Saudi-Arabia, hvis kronprins «MSB» i all hemmelighet besøkte Israel for et år siden. Og den skal ende i Oman, hvis sultan Qabus, i et akutt anfall av Alzheimer, sier han skal motta Benjamin Netanyahu.

USAs utsending i Midt-Østen, Jason Greenblatt, twitret: «Disse anstrengelsene støtter våre», og antyder dermed at denne jernbane-planen kan knyttes til «Århundrets avtale» som er kunngjort av USAs president Trump.