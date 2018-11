Brutal e fortíssima subida do anti-semitismo em França

Num post publicado na sua conta do Facebook, o Primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, revela que o número de actos anti-semitas aumentou 69% em França durante os primeiros nove meses de 2018.

Para ser correctamente interpretado, este número deverá ser comparado com os que nós não temos dos outros actos discriminatórios. Seja como for, atesta uma profunda e rápida degradação do tecido social.

Ao escolher publicar este número em 9 de Novembro de 2018, o Primeiro-ministro diferencia-se do Presidente da República, Emmanuel Macron. Dois dias antes, este último havia anunciado uma homenagem nacional aos marechais da Primeira Guerra Mundial, Philippe Petain incluído, quando a dignidade de marechal lhe havia sido retirada após a Segunda Guerra Mundial. Ele fizera, nomeadamente, aliança com o invasor nazi, depois revogara a nacionalidade francesa aos judeus naturalizados e entregara-os ao Reich para os fazer desaparecer na «noite e no nevoeiro».