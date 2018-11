Funcionários franceses censuram o Facebook por dentro

A empresa do Facebook concordou em deixar entrar funcionários franceses na sua célula de censura, anunciou o Presidente francês, Emmanuel Macron.

Este anúncio foi feito por ocasião do Fórum Internacional sobre Governança da Internet, a 12 de Novembro de 2018, na UNESCO (Paris). A duração deste compromisso é de seis meses.

O facto da censura da Net poder ser controlada por um governo no próprio seio de uma plataforma levanta muitas questões em matéria de liberdades públicas.

O Facebook France é dirigido por Laurent Solly, antigo chefe de gabinete de Nicolas Sarkozy, depois nº 2 do canal de televisão privado TF1. Ele casado com Caroline Roux, jornalista vedeta do canal público de televisão France2.

Internacionalmente, o Director de relações públicas do Facebook é o liberal-democrata Nick Clegg. Ele foi adjunto do Primeiro-ministro britânico David Cameron.