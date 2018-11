Será o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, o líder do cartel de Sinaloa?

Na abertura do julgamento de «El Chapo» nos Estados Unidos, seu advogado disse que seu cliente não era o verdadeiro líder do cartel de Sinaloa. É «El Mayo» [foto] (o que ninguém contesta no México), que vive abertamente sob a proteção do Presidente do México, Enrique Peña Nieto.

Esta versão dos fatos, que surpreendeu o tribunal, nada tem de original. É uma hipótese frequentemente evocada pelos Mexicanos. Mas existem outras.

Toda a economia mexicana é baseada no comércio ilegal de drogas, que constitui, sem dúvida, a principal fonte de renda. No decurso dos últimos quinze anos, mais de 200.000 pessoas foram mortas, ou desapareceram, como resultado da guerra entre os cartéis ou da guerra contra eles. É, pois, impossível atuar na política sem ser apoiado por um ou outro cartel.

Esta situação só pode terminar com a liberação (liberalização-pt) de todo o mercado de drogas, como aconteceu no passado.